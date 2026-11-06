Manchester United taraftarlarının, takımın salı günü Roma'yı 3-2 yendiği Şampiyonlar Ligi maçında kulübün sahiplerini protesto etmek için sahaya cisim atması üzerine üç kişi gözaltına alındı. Michael Carrick'in takımı 2-0 gerideyken Stretford End tribününden sahaya tenis topları yağdı. Oyuncular topları sahadan temizlerken oyun durdu; ardından United ikinci yarıda etkileyici bir geri dönüşe imza attı.

Reklam

Manchester United taraftarından Glazer ailesine tenis topları ve balonlarla protesto

Protestolar henüz maç başlamadan başladı. Şampiyonlar Ligi marşı çalınırken, United'ın sahibi Glazer ailesini protesto etmek için kullanılan renklerdeki yüzlerce yeşil ve altın sarısı balon tribünlerde havaya kaldırıldı ve elden ele dolaştırıldı.

Ardından, Gian Piero Gasperini'nin ekibi 2-0 öndeyken, 20. dakikada Stretford End'deki taraftarlar sahaya yeşil tenis topları attı. United oyuncuları topları sahadan çıkarırken oyun durdu. Old Trafford'da Glazer ailesi ve kulübün azınlık hissedarı Sir Jim Ratcliffe aleyhine tezahüratlar da duyuldu.

Polis, Roma maçının ardından 11 kişinin gözaltına alındığını doğruladı

Greater Manchester Polisi, maçtaki çeşitli olaylar nedeniyle 11 kişinin gözaltına alındığını The Athletic'e doğruladı. Bu kişilerin üçü sahaya cisim atmaktan gözaltına alındı. Dört kişi, aralarında bir acil durum görevlisine saldırının da bulunduğu saldırı suçlarından, iki kişi kamu düzenine ilişkin suçlardan, bir kişi dolandırıcılıktan ve bir kişi uyuşturucuyla ilgili bir suçtan gözaltına alındı.

United taraftarları, Glazer ailesinin kulüple 21 yıllık ilişkisi boyunca aileyi protesto etti. Son iki iç saha maçına, Bournemouth karşısında alınan 3-0'lık yenilgiye ve Roma galibiyetine, kulüp sahiplerine, futbol direktörü Jason Wilcox'a ve CEO Omar Berrada'ya yönelik öfke damga vurdu.

Reklam Reklam

Carrick, galibiyet hasreti sona erdikten sonra istikrar istedi

United'ın geri dönüş yaparak eylül ayından bu yana süren dokuz maçlık galibiyet hasretine son vermesiyle atmosfer ancak devre arasından sonra düzeldi. Artık çok daha fazla istikrar isteyen Carrick, cuma günü şunları söyledi: "Bir şeyleri daha uzun süre daha iyi yapmalıyız. Bazı maçların belli bölümlerine bakıp, bizim yaptığımız gibi geriye dönerek neleri geliştirebilirdik, neleri geliştirmemiz gerekiyor, neyimiz eksikti diye düşünüyorsunuz.

Related Topics

"Bazı anlar, maçlardaki küçük anlar oldu. Belki bunlara tam olarak hazır değildik, iyi kararlar vermedik. Bu futbolun bir parçası. Ama bunu yapabiliriz. Bu konuda istikrarlı olabiliriz. Elbette ocak ayında geldiğimizde, şu daha önce yapılmamıştı ya da her neyse, bu daha önce yapılmamıştı. Az önce de söylediğim gibi, her şey mümkün ve daha fazla maç kazanabiliriz. Ama bunun için sahada mücadele etmeli ve bunu yapabileceğimizden emin olmalıyız."

Manchester United'ı sırada ne bekliyor?

United, pazar günü Birleşik Krallık saatiyle 16.30'da Premier League'de Aston Villa'yı ağırlamak üzere yeniden Old Trafford'a çıkacak.

Reklam

Carrick'in ekibi, millî maç arasına düşme hattında girme riskiyle karşı karşıya. United, Roma maçının ikinci yarısında gördüğü taraftar desteğinin bir başka kritik maçta da sürmesini umuyor.