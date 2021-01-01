Manchester United taraftarlarından Old Trafford'a baskın: Sahaya girdiler, maçı ertelettiler!

Manchester United taraftarları, stat kapılarını kırarak sahaya girdiler ve kulübün sahibi Joel Glazer'ın aleyhinde gösteriler yaptılar.

Premier Lig'de ikinci sırada yer alan Manchester United, Old Trafford'da Liverpool ile karşılaşacağı maç öncesi büyük bir protesto ile karşılaştı.

Kırmızı Şeytanlar'a gönül veren taraftarlar, kulübün ABDli sahibi Joel Glazer'ı protesto etti. İngiltere Futbol Federasyonu yaşanan olaylardan dolayı karşılaşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Neler oldu?

Manchester United taraftarları Old Trafford Stadyumu'nun içine zorla girerek sahaya kadar gittiler.

Glazer aleyhinde tezahürat yapan taraftarlar, havaya işaret fişekleri atarken sahada futbol oynadılar.

Daha sonra emniyet güçlerinin stadyuma gelmesiyle birlikte protestocular stadyum dışına çıkarıldı.

Goal'ün edindiği bilgilere göre, takımların henüz stadyumda olmadığı saatlerde yaşanan bu olaylarda taraftarlar soyunma odalarına da girmeye çalıştı.

Protestonun sebepleri neler?

Manchester United taraftarları, 2005 yılında kulübü satın alan Glazer ailesinin sahipliğine o zamandan beri karşı çıkıyor.

Yıllardır protestolar yaşanırken, Avrupa Süper Ligi katılımı olayları yeniden ateşledi.

Joel Glazer, 12 Avrupa kulübünün başlattığı başarısız girişimin en büyük destekçilerinden biriydi.

Maç iptal edildi mi?

Taraftarların soyunma odalarına girmiş olması, koronavirüs protokolünün ihlal edilmediği anlamına gelmeyeceğine dair endişeler var.

Ayrıca gelen bilgilere göre, hakem ekibi Old Trafford'dan geri gönderildi.

Kulübün efsane isimleri neler söyledi?

Manchester United formasını uzun yıllar giyen ve adını kulübün tarihine yazdıran Roy Keane ve Gary Neville, olaylarla ilgili konuştu.

Roy Keane yaşananları bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

"Manchester United, dünyanın en iyi taraftar gruplarından birine sahip. Yaşanan protesto bir dönüm noktasına ulaştı. Bugün, onların kulübü yeterince düşündüklerini gördük."

Gary Neville ise, taraftarların Glazer ailesine güven duymadığını vurguladı.

"Bu olaylar Manchester United'ın sahiplerinin iki hafta önce Avrupa Süper Ligi için yaptıklarının sonucudur. Taraftarların, kulüp sahiplerine karşı genel bir güvensizlik ve hoşnutsuzluğu var ancak, iki hafta önce protesto etmiyorlardı.