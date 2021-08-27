Manchester United taraftarları utanacak: Yangından sonra Ronaldo!

Eski takımına imza atarak yeniden Premier Lig'e dönen Cristiano Ronaldo'nun bu kararı, United taraftarlarını mahcup edecek.

Cristiano Ronaldo'nun futbol tarihinin en önemli ikinci hikayelerinden birine imza atarak Manchester United'a dönmesinin yankıları sürerken, İngiliz ekibinin bazı taraftarları da bir hayli mahcup oldu. Portekizli efsanenin Manchester City'ye transfer olacağı yönündeki iddialar üzerine bazı taraftarlar Ronaldo'nun formalarını yakmıştı.

Jesus, it’s already begun



Also why’s he got Ronaldo on the back of the new United shirt? It was 12 years ago pic.twitter.com/AnaEH5EdAQ — Zac Djellab (@ZacDjellab) August 27, 2021

Bazı Manchester United taraftarlarının bu tepkilerine rağmen Sir Alex Ferguson.'un devreye girmesi sonrasında tercihini eski takımından yana kullanan Ronaldo, böylece bir dönem attığı gollerle sevindirdiği taraftarların bir bölümünü bu defa utandırdı. Öte yandan Ronaldo'nun forma giyeceği ilk maç da merak konusu oldu.

Newcastle karşısında sahada olacak

Hafta içinde Juventus antrenmanında sakatlanan ve Juventus'un Empoli ile oynayacağı Serie maçında forma giyemeyeceği açıklanan Ronaldo'nun, yeni takımının bu hafta sonu oynayacağı Wolverhampton maçında süre alması beklenmiyor. Ronaldo yeni takımıyla ilk maçına büyük bir olasılıkla 11 Eylül'de Newcastle United karşısında çıkacak.

36 yaşındaki efsane Manchester United'a ilk transferinin gerçekleştiği 2003'te ilk maçını takımının 4-0 kazandığı Bolton Wanderers ile oynamış, ilk golünü ise bu maçtan üç ay sonra oynanan ve Manchester United'ın 3-0 kazandığı Portsmouth maçında atmıştı. United'ın bu maçtaki diğer golleri ise Diego Forlan ve Roy Keane'den gelmişti.

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