Manchester United'ın Roma ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı, taraftarların Glazer ailesinin kulüp sahipliğini protesto etmek için salı günü Old Trafford sahasına tenis topları atması üzerine kısa süreliğine durdu. Matias Soule ve Donyell Malen'in ilk 17 dakikada attığı gollerle Michael Carrick'in takımı devreye 2-0 geride girdi. Alan Shearer, United'ın ilk yarıdaki performansını “utanç verici” olarak nitelendirdi.

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Manchester United taraftarları Old Trafford'da Glazer ailesini protesto etti

United'ın sezona yaptığı felaket başlangıcın salı gecesi de sona ereceğine dair bir işaret görülmedi ve taraftarlar Old Trafford'da tepkilerini açıkça gösterdi. Daily Star'a göre Stretford End'deki taraftarlar, kulübün Glazer ailesinin mülkiyetinde olmasını protesto etmek için maç başlamadan önce yeşil ve altın rengi balonlar bıraktı.

Maçın 20. dakikasında oyunun durması, taraftarlara sahaya tenis topları ve başka nesneler atma fırsatı verdi. Matheus Cunha ve Bryan Mbeumo atılan nesneleri tekmeleyerek uzaklaştırırken oyun kısa süreliğine durdu. Carrick'in görevi ise galibiyetsiz geçen dokuz maçın ardından tehlikede.

Roma, hatalar yapan United'ı altı dakikada attığı iki golle cezalandırdı

Protesto başladığında Roma, henüz 17 dakika dolmadan 2-0 öne geçmişti. Kobbie Mainoo 11. dakikada topu kolayca kaybetti. Diogo Dalot da ileride yakalanınca Soule, sol bekte boşalan alana sızıp şutunu ağlara gönderdi.

Altı dakika sonra, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Ayden Heaven, Soule'nin yakın mesafeden çektiği şutu koluyla engelledi. Hakem tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi ve VAR incelemesinin ardından karar değişmedi. Malen, Senne Lammens'i ters köşeye yatırıp topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

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Shearer, Manchester United'ı “utanç verici” olarak nitelendirdi

Amazon Prime'da konuşan eski hakem Mark Clattenburg, doğru kararın verildiğinde ısrar etti. Clattenburg, “İncelemeden sonra da kolunun açık olduğu görülüyor. Bu, kaleye giden bir şut. Kurallara göre kaleye giden bir şut ele çarptığında hakemler normalde penaltı veriyor. Hakem de pozisyonu görmek için çok iyi bir yerdeydi” dedi. Shearer da aynı fikirdeydi: “Hiç şüphe yok, kolu havadaydı ve top kaleye gidiyordu. Özellikle bu turnuvada penaltı verilmesi kaçınılmazdı.”

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“Yine aynısı oldu. Roma'nın sol tarafında topu kaybediyorlar, rakip oyunu sağa çeviriyor ve savunmada yine çok açık veriyorlar. Görünüşe göre bunun bedelini ödediler. Sahanın her yerinde hatalar var. Hata üstüne hata yapıyorlar. Utanç verici. Gerçekten öyle.” Shearer daha sonra şunları ekledi: “Özgüven ve inanç dolu bir takım görüyorum. O takımdaki her oyuncu topu istiyor. Diğer tarafta ise fikirden, inançtan ve özgüvenden yoksun, bunların hiçbirine sahip olmadan oynayan bir takım görüyorum.”

İkinci yarıda Manchester United'ı ne bekliyor?

United için durum daha da kötü olabilirdi. Gian Piero Gasperini'nin takımının devre arasından önce üçüncü golü bulmasını yalnızca Leny Yoro'nun son anda yaptığı müdahale engelledi.

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United, Şampiyonlar Ligi'ndeki üç maçından bir galibiyet almış olarak bu karşılaşmaya çıktı. Carrick'in, takımının tur atlama şansını sürdürmesi için şimdi ikinci yarıda büyük bir karşılık vermesine ihtiyacı var.