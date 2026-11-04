Manchester United taraftarları, Roma maçı sırasında Glazer ailesini ve Sir Jim Ratcliffe'i tenis toplarıyla protesto etti

Manchester United taraftarları, kulübün sahiplerini protesto etmek için Old Trafford'daki sahaya tenis topları attı. Ardından takımlarının Roma karşısında Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı çarpıcı geri dönüşe tanık oldular. Michael Carrick'in zor günler geçiren takımı, iki farklı geriden gelerek Matheus Cunha'nın son anlardaki kahramanlığı sayesinde çok ihtiyaç duyduğu 3-2'lik galibiyeti aldı.

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Çarpıcı geri dönüş baskıyı hafifletti

United, Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı 3-2 mağlup ederek dokuz maçlık galibiyet hasretine son verdi. Old Trafford'daki ev sahibi ekip, ilk 18 dakikada iki gol geriye düşerek maça kâbus gibi başladı.

Konuk ekip adına Matìas Soule erken bir gol buldu, Donyell Malen ise kısa süre sonra penaltıdan farkı ikiye çıkardı. Ancak Bruno Fernandes'in ikinci yarıdaki penaltı golü farkı bire indirerek Michael Carrick'in ekibine umut verdi.

Manchester United adına son bölümde iki kez fileleri havalandıran Matheus Cunha, bu çarpıcı geri dönüşün kahramanı oldu. Brezilyalı oyuncu, ikinci golünden sonraki sevinci nedeniyle kısa süre içinde ikinci sarı kartını gördü ancak on kişi kalan takımı galibiyeti korudu.

Carrick oyunculara odaklandı

Bu kritik galibiyet, üst üste gelen üç yenilginin ardından konumu yoğun biçimde sorgulanan Carrick'e ihtiyaç duyduğu nefes alma fırsatını verdi. Ancak United teknik direktörü, son düdük çaldığında kişisel olarak rahatlama hissetmediğini söyledi.

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Carrick, ESPN'nin aktardığı açıklamasında, "Gerçekten hayır," dedi. "Bunun doğru mu yanlış mı, normal mi değil mi olduğunu bilmiyorum ama rahatlama hissetmedim. Oyuncular adına gerçekten sevindim. İyi iş çıkarma isteklerini hissedebiliyordum ve onların var güçleriyle mücadele etmek zorunda kalması... Hepimiz bu yüzden buradayız."

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Protestolar kulüp yönetimini hedef aldı

Sahadaki çarpıcı gelişmeler yaşanmadan önce, tepkili taraftarlar kulübün sahiplerine yönelik görüşlerini ortaya koydu. Stretford End tribününden sahaya tenis topları atan taraftarlar, maçın kısa süreliğine durmasına neden oldu.

Glazer ailesini ve azınlık hissedarı Jim Ratcliffe'i hedef alan önceden planlanmış protesto kapsamında sahaya yeşil ve altın rengi balonlar da yağdı. Gösteri, Glazerların tartışmalı sahipliğinin 21. yılını işaretlemek için özellikle 21. dakikaya denk getirildi.

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Taraftarlar, artan bilet fiyatlarına ve kulübün sahadaki ciddi sıkıntılarına tepkili olmaya devam ediyor. Ratcliffe, azınlık hissesini satın aldığından bu yana iki teknik direktörün görevden alınmasını yönetti ancak kulüp hâlâ Premier League'de 17. sırada bulunuyor.

Gözler Aston Villa maçına çevrildi

Avrupa'daki büyük galibiyete rağmen Manchester United'ın dikkatini hızla ligdeki mücadelesine çevirmesi gerekiyor. Kulübün Premier League sezonuna tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapması, onu düşme hattının tehlikeli biçimde hemen üzerinde bıraktı.

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Carrick ve oyuncularını pazar günü Aston Villa karşısında zorlu bir sınav bekliyor. Millî maç arasından önce üst üste iki galibiyet almak, teknik direktörün kulüpteki uzun vadeli geleceği açısından hayati önem taşıyabilir.