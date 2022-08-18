Manchester United taraftarları potansiyel yeni sahibi, kulübe yüklü yatırım yapmaya çağırıyor

Manchester United taraftarları, Glazer ailesi kulübü sattığında gelecek yeni potansiyel sahipten yatırım yapmasını ve değerlere bağlı olmasını istiyor

Kulübün taraftarın desteklediği türden bir yönetime sahip olması için çalışmalar yapan taraftar grubu, MUST (Manchester United Supporters Trust), kulübü satın alacak yeni kişinin kulüp için büyük yatırımlar yapmaya istekli olması gerektiğini söyledi.

Kulübün eski ihtişamına geri dönmesi için bunun gerekli olduğunu belirtti.

İngiliz milyarder Jim Ratcliffe, Elon Musk'ın Manchester United'ı satın almak hakkında yaptığı espriye "uzun süredir devam eden bir şakanın parçası" yorumunda bulunmuştu.

Manchester United taraftarı olduğu bilinen Ratcliffe, ardından kulübü satın almaya gerçekten talip olduğunu açıklamıştı.

Kulübün şu anki sahibi Amerikan Glazer ailesi sezonun hüsranla biten ilk maçının ardından, taraftarların devam eden hoşnutsuzluğuyla birlikte ciddi bir baskı altında. Taraftarlar Glazer ailesine karşı olan tutumlarını sürdürüyor.

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Bloomberg, Glazerların azınlık hisselerini satmayı düşüneceklerini ve bunun Ratcliffe'e kapı aralayacağını bildirdi.

"Kulüp kültürüne, değerlerine, geleneklerine bağlı olmalıdır"

Taraftar grubu MUST Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Manchester United'da potansiyel mülkiyet değişimi ve yeni yatırımcılar hakkındaki spekülasyonlar artıyor." açıklamasında bulundu.

"Herhangi bir potansiyel yeni yatırımcı veya sahip, kulübün kültürüne, değerlerine ve geleneklerine bağlı olmalıdır.

Manchester United'ı eski ihtişamına kavuşturmak için sahaya, stadyuma maddi yatırım yapmaya istekli olmalıdır"