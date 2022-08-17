Manchester United'ın taraftar grubu 1958, Liverpool maçından önce Glazer ailesini hedef alan yeni bir protesto düzenleyecek

Bir Manchester United taraftar grubu olan 1958, Liverpool maçından önce, Manchester United'ın sahibi Glazer ailesi için bir protesto düzenleyecek.

Malcolm Glazer, 2005 yılında yatırım şirketi Red Football Ltd. aracılığıyla kulübün çoğu hissesini satın almıştı. Vefat ettiğinde haklarını altı çocuğuna devreden Malcolm Glazer, servetini mülk ve gayrimenkullere borçlu bir iş insanıydı.

Glazer ailesi şu an Manchester United'ın sahibi ancak 1958 grubu gibi çoğu taraftar, Glazer ailesini desteklemiyor.

Taraftar grubu, Amerikan Glazer ailesini "balık baştan kokar" deyimiyle eleştiriyor.

Taraftar grubunun internet sitesinden yapılan açıklamada: "Bu başarısız sahiplik karşısında memnun olmadığını göstermek isteyen, maça giden gitmeyen tüm taraftarlarla, Liverpool için 19.30'dan itibaren heykele 1958 bayrağını dikeceğiz."

"Hepimiz aynı taraftayız. Bu bir savaş değil."

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Taraftarların son protestosunda çok sayıda insan toplayan taraftar grubu, Trinity heykeline meşaleler atmış ve mağazaların bir süreliğine kapanmasına yol açmıştı.