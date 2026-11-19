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Manchester United taraftarları Bryan Mbeumo'ya tepkili. Hücum oyuncusu, gece geç saatlere kadar GTA VI oynadığına dair bir Instagram hikâyesi paylaştı.

Çarşambayı perşembeye bağlayan gece, 13 yıllık bekleyişin ardından GTA VI nihayet çıktı. Birçok kişi oyunu oynamak için sabırsızlanıyordu.

Mbeumo da PlayStation başında geç saatlere kadar kaldı. Oysa perşembe günü Mauricio Pochettino yönetimindeki ilk antrenman vardı.

Taraftarlar, sosyal medyadaki paylaşımlarında Kamerunlu futbolcunun tutumuna öfkeli olduklarını dile getirdi. Taraftar forumu The United Stand'in kurucusu Mark Goldbridge de sert sözler söyledi.

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"Bakın, ertesi gün antrenman varsa hiçbir Manchester United oyuncusu gece 23.00'ten sonra ayakta olmamalı. Bana göre", diyerek söze başladı.

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"İnsanlar şimdi bana dede diyecek. Ama gerçekten düşünüyorum ki profesyonelsen. Dünyanın en iyilerinden biriysen… Vücudunun dinlenmeye ihtiyacı var. Gece geç saatlere kadar bilgisayar oyunu oynamamalısın."

İngiliz yorumcu ve YouTuber, "Gece geç saatlere kadar GTA VI oynamak istiyorsan oyna. Bildiğini yap ama Manchester United'dan ayrıl", diyerek sözlerini bitirdi.

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Mbeumo, 2025 yazında Brentford'dan 75 milyon euro karşılığında transfer edildi. Premier Lig'deki ilk sezonunda 11 gol atıp üç asist yaptı.

Bu sezon ise on maçta dört golü var. Önümüzdeki pazar Manchester United formasıyla Anfield'da rakibi Liverpool'a karşı mücadele edecek.