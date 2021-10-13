Manchester United takımında, Leicester City maçında stoperde kim oynayacak?

Leicester City deplasmanına çıkacak olan Manchester United'ın stoper hattında, hangi oyuncuların kesin olarak forma giyeceği henüz bilinmiyor.

Manchester United'da henüz antrenmanlara başlamayan İngiliz oyuncu Harry Maguire'ın, önümüzdeki hafta sonu Leicester'a karşı oynaması şüpheli görünüyor.

İngiliz stoper, eylül ayında oynadığı Aston Villa maçında sakatlanmıştı. Maguire, Şampiyonlar Ligi'ndeki Villarreal ve Premier Lig'deki Everton müsabakalarında baldır sakatlığından dolayı formasından uzak kalmıştı.

Kırmızı Şeytanların Norveçli hocası Solskjaer'in de durumunu yakından takip ettiği İngiliz stoper Maguire'ın, henüz takımla beraber idmanlara çıkmaması teknik heyeti endişelendiriyor.

Ne söylendi?

Manchester United'ın başarılı stoperi sakatlığı hakkında açıklamalarda bulunurken: "Henüz takımla beraber antrenmanlara çıkamadım ama sakatlığım iyiye doğru gidiyorum. Şu anda, sakatlığım konusunda endişelenecek bir durum yok," ifadelerini kullandı.

"Açıkçası bu sakatlık benim için sinir bozucu fakat sahalara dönmek için çalışmalarımı sürdürüyorum."

Bu açıklamaların ardından, İngiliz stoperin hafif antrenmanlarına devam ettiği fakat Manchester United takımıyla birlikte idman yapmadığı açıklanmış oldu.

Leicester karşısında kim stoper oynayacak?

Manchester United takımında, Fransız oyuncu Raphael Varane'ın da kasık sakatlığı bulunuyor. Solskjaer, Leicester mücadelesinde iki as stoperi Maguire ve Varane'dan yararlanamayacak gibi görünüyor.

Ole Gunnar Solskjaer'in, Leicester'a karşı stoper oynatma ihtimali en fazla olan isimler ise Victor Lindelof ve Eric Bailly olacak. Varane'ın, Manchester United'a transfer olana kadar Solskjaer'in hep ilk tercihleri arasında yer alan Lindelof, Norveçli hoca tarafından düzenli olarak oynatılmıştı.

Kırmızı Şeytanların bir diğer stoperi Phil Jones ise uzun süreli sakatlığının ardından takıma tekrar katıldı ve antrenmanlara başladı.

Manchester United takımındaki diğer haberler nasıl?

Kırmızı Şeytanların geçtiğimiz hafta oynadığı Blackburn mücadelesinde forma şansı yakalayan İngiliz oyuncu Marcus Rashford, mücadelede bir gol atarak Manchester United kadrosu için istekli olduğunu gözler önüne serdi. İngiliz oyuncu, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda omuz sakatlığı geçirmiş ve uzun süre formasından uzak kalmıştı. 2021-2022 sezonunda Premier Lig'de Manchester United formasını giyemeyen Rashford, Solskjaer'den forma bekliyor.

Manchester United patronu Ole Gunnar Solskjaer'in Fred ve Edinson Cavani gibi yıldızlarını da Leicester maçında kullanamaması bekleniyor. Dünya Kupası eleme maçında karşılaşacak olan Brezilya ve Uruguay, İngiltere saatine göre cuma sabahı sahada olacaklar. Bu yüzden bu ikilinin, cumartesi öğleden sonra başlayacak olan Leicester-Manchester maçında oynaması zor görünüyor.

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