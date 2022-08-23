Portekizli yıldızın telefonunu kırdığı taraftarın annesi, öfkeli ve kırılmış hissediyor.

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz aylarda Manchester United'ın Everton karşısındaki yenilgisi sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşamış ve otizmli bir taraftarın telefonunu parçalayıp ezmişti.

14 yaşında olan otizmli çocuk Jacob Harding’in annesi Sarah Kelly, ünlü futbolcunun oğluna yaptığı şok edici saldırı üzerine yasal mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

Cristiano Ronaldo'nun hayatında gördüğü en kibirli insan olduğunu söyleyen Kelly; kendilerinin suçlu, Portekizli yıldızın masum yerine konulduğunu belirtti.

Ne söylendi?

Mirror gazetesine konuşan 37 yaşındaki anne Kelly, Ronaldo'nun oğlunun kırılan telefonunu değiştirmeyi bile teklif etmediğini aktardı.

Kelly, Ronaldo’nun bu davranışı için maçtan hemen sonra özür dileyebileceğini, ancak bunu yapmadığını vurguladı.

Sadece 200 sterlin para cezası alan Portekizli yıldıza karşı yasal işlem başlatmayı da planlıyor.

Saldırıdan bir gün sonra, Ronaldo'nun asistanı Sergio adlı bir kişi tarafından arandığını ve Portekizli yıldızla United'ın sahasında bir buluşma teklif ettiğini anlattı.

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"Ağlama krizine girdim"

Kelly teklifi reddedince Sergio'nun, "Ronaldo'nun kim olduğunu biliyor musun?" diye yanıt verdiğini söyledi.

“Ona, ‘Elbette biliyorum, ama teklife yanıtım hayır’ diye yanıt verdim. Ağlama krizine girdim. Gözdağı verildiğini düşündüm."

Daha sonra, “Ronaldo bana, istersem kendisiyle görüşüp ailesiyle tanışabileceğimi söyledi. ’Ben kötü bir baba değilim’ demesinin üzerine ben de ‘Hiçbir zaman bunu söylemedim’ diye karşılık verdim.

"Ben çok kötü bir çocukluk geçirdim, babamı kaybettim’ dedi. Buna karşılık ben de ona ‘Herkesin hüzünlü bir hikayesi var Ronaldo, ben de babamı küçük yaşta kaybettim ve kanser hastasıyım’ dedim.

"Oğlumdan hiç Jacob diye söz etmedi, hep ‘çocuk’ dedi. ‘Çocuğun sorunları olduğunu biliyorum’ deyince ben de ‘Onun bir sorunu yok, bir engeli var, sorunu olan sensin’ dedim.

"Özür dilerim. Ben kötü bir şey yapmadım’ diye karşılık verdi. Hiç kimseyi tekmelemediğini, öldürmediğini ya da yumruklamadığını söyledi.

"Hayatımda tanıdığım en kibirli insandı" dedi.

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Ronaldo, davayı kazanacağını söyledi

Kelly, şöyle devam etti: “Yani oğlumun eline vurup morartıyorsun ve kimseyi incitmemiş mi oluyorsun?”

“Medyada, basında ve mahkemede bu olayla uğraşmak istemediğini söyledi. İyi bir hukuk ekibine sahip olduğunu, kazanacağını ve sonuna kadar benimle mücadele edeceğini söyledi.

"Medyayı nasıl oynatacağını bildiğini belirtti. Ondan ne istediğimi sordu, ben de hiçbir şey istemediğimi ve polisin uğraşacağını söyledim.

“Telefonu kapattım. Sanki yanlış bir şey yapmışım gibi kendimi sorgulamama neden oldu. Beni kışkırttı. Gözyaşlarıma boğuldum.

"Tehdit edildiğimi hissettim."

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"Biz suçlu, Ronaldo masum oldu"

Ronaldo'nun özel numarasına ulaştığını belirten öfkeli anne, “Bu bir polis soruşturmasıydı ve ben tanıktım. Numaramın kendisine verilmesinden korkmuş ve öfkelenmiş hissettim.

"Bunun onun yanına kalmasına kızıyorum. Oğlumun telefonunu bile yenilemedi. Bu arada troller hayatımı cehenneme çevirdi.

“Manchester United taraftarları oğlumun telefonu çaldığını söyledi. Bu iğrençti. Oğlumun altın gibi kalbi vardır.

"Evden çıkmaya korkuyorum, her zaman arkamı kolluyorum. Biz suçlu, Ronaldo ise masum ve kurban olarak algılandı” dedi.

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Ronaldo, özür dilemişti

Yaşanan olayın ardından Ronaldo, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Karşılaştığımız gibi zor anlarda duygularla başa çıkmak asla kolay değil. Yine de her zaman saygılı, sabırlı ve bu güzel oyunu seven tüm gençlere örnek olmalıyız.

"Ani sinir çıkışları için özür dilerim ve mümkünse bu taraftarı, adil oyun ve sportmenliğin bir işareti olarak Old Trafford'da bir maç izlemeye davet etmek istiyorum.”

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