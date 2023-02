Arjantinli stoper, bazı konularda kendisine hakim olmakta epey zorlanıyor.

NE OLDU? 25 yaşındaki oyuncu, sahadaki agresif tarafını ortaya çıkaran futbol konusunda son derece tutkulu olduğunu itiraf etti.

Ayrıca duygularını kontrol etmesi gerektiğinin de farkında...

NE SÖYLEDİLER: The Telegraph'a konuşan Martinez, "Evet, zor... Gerçekten çok zor.

"Bazen öldürmek istiyorum, ama benim de kendimi kontrol etmem gerekiyor.

"Bence bu bizim Arjantin'de sahip olduğumuz kültürümüz. Biz, tutkulu insanlarız.

"Futbol bizim için her şeydir, bu yüzden her zaman her şeyimizi veririz.

"Hatırlıyorum da çok gençken, dört ya da beş yaşımdaydım. Kavga ettiğimde ve kaybettiğimde ağlamaya başlıyordum.

"Bu bizim kanımızda var, bu tür şeyler bizim kalbimizden gelen bir tutkudur" dedi.

VE DAHA FAZLASI: Dünya Kupası'nı kazanan Arjantinli stoper, bu sezon Premier Lig'de Manchester United adına dört sarı kart gördü ve kırmızı kart görmemek için dikkatli olması gerektiğini de biliyor.

Martinez şunu ekledi: "Bunu yapabilirim, aksi takdirde her maç cezalı olurdum. Akıllı olmam gerekiyor."

BÜYÜK RESİM: Martinez, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Ajax'tan 57 milyon Euro karşılığında kulübe katıldığından beri Manchester United savunmasının dayanak noktası oldu.

Kırmızı Şeytanlar için tüm yarışmalarda bir gol atarak 34 maçta yer aldı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty

Getty

LISANDRO MARTINEZ İÇİN SIRADA NE VAR? Erik ten Hag, Lisandro Martinez'i Pazar günü Carabao Kupası finalinde Newcastle United ile karşılaşacakları maçta ilk 11'de sahaya çıkarmayı planlıyor.

Hollandalı menajerin, Arjantinli stoperine olan güveni tartışılmaz...