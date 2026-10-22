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Michael Carrick Bruno Fernandes Manchester United ComoGetty Images
Muhammad Zaki
Çeviri:

Manchester United soyunma odasında kriz! Şampiyonlar Ligi'nde Como karşısında hezimete uğramalarının ardından Michael Carrick, Bruno Fernandes'e kamuoyu önündeki söz düellosunda karşılık verdi

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Manchester United’ın sezonu, çarşamba gecesi Como karşısında alınan ağır 4-1’lik yenilginin Michael Carrick ile Bruno Fernandes arasında kamuoyu önünde bir söz düellosuna yol açmasıyla yeni bir dip noktaya ulaştı. Şampiyonlar Ligi’ndeki bu küçük düşürücü sonucun ardından, takımın hem taktik disiplinden hem de fiziksel çabadan yoksun performansı teknik direktörün geleceğini ciddi biçimde tartışmalı hâle getirdi.

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Kuzey İtalya'da kabus

Manchester United, Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda berbat bir akşam geçirdi. Bu sezon çıktığı yalnızca 11 maçta beşinci yenilgisini alan takımın çarşamba günkü kötü Avrupa performansı, tüm kulvarlardaki galibiyet hasretini de yedi maça çıkardı.

Premier League devinin rakibinin tamamen gerisinde kaldığı gecede United kaptanı 67. dakikada oyundan alındı. Maçın ardından kaptan ve teknik direktör, İtalya'daki hezimetin nedeni konusunda birbirlerine kamuoyu önünde sert sözlerle yüklenince ortam hızla gerildi.

Taktik mi, mücadele mi?

Fernandes, oyundan alındıktan sonra doğrudan teknik ekibi işaret etti. Portekizli oyun kurucu maç planını sorgulayarak şunları söyledi: “Adam adama pres yapmamak ve zaman zaman arkada boşluk bırakmak teknik ekibin kararıydı.”

Maç sonrası basın toplantısında bu sözler kendisine aktarılan 45 yaşındaki teknik direktör, eleştiriyi yanıtsız bırakmadı. Carrick bunun yerine oyuncularının sahadaki çalışma temposunu açıkça sorgulayarak karşılık verdi.

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Carrick, “Aslında ikinci yarıda kısmen adam adama pres yaptık ve ardından bu yüzden bir gol yedik” diye açıkladı. Sonrasında Fernandes'e yönelik net bir mesaj verdi: “Hangi sistemi, hangi taktiği uygularsanız uygulayın, koşmazsanız, ileriye ve geriye koşmazsanız kazanamazsınız.”

Como 1907 v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

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Artan baskı ve taraftarlardan özür

Kamuoyu önündeki bu sert tartışma, United teknik direktörünün üzerindeki baskıyı iyice artırdı. Takımın ligi üçüncü sırada bitirmesinin ardından mayısta iki yıllık yeni bir sözleşme alan Carrick'in konumu, ligde ve Avrupa'da yaşanan ani düşüşle ciddi biçimde tehlikeye girdi.

Son düdüğün ardından deplasmana gelen taraftarlardan doğrudan özür dileyen teknik direktöre, görevden alınmaktan korkup korkmadığı soruldu. Carrick, kendi görev durumundan ziyade hayal kırıklığı yaşayan kulüp taraftarlarına odaklandığını vurguladı.

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Carrick, “Bakın, kendi konumumu hiç düşünmedim. Bu, taraftarlar için. Ben de yaşananları izleyenlerden biriydim ve hiç memnun değildim” dedi. “Açıkçası gerçekten çok öfkeliyim. Kazanabiliriz de kaybedebiliriz de ama bu akşamki yaklaşımımız kabul edilemezdi. Taraftarlara onları anladığımı söylemek istedim, kesinlikle.”

Ayakta kalma mücadelesi


Como 1907 v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images


Old Trafford yönetimi şimdi teknik direktörlük konusunda önemli bir kararla karşı karşıya. Yedi maçlık galibiyet hasreti başlı başına endişe verici, ancak teknik direktör ile takım kaptanı arasındaki açık gerilim soyunma odasında da çatlaklar olduğuna işaret ediyor.

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Takımın hem fiziksel mücadele düzeyini hem de taktik uyumunu acilen yeniden sağlaması gerekiyor. Performans ve yaklaşımda hemen bir değişim yaşanmazsa mevcut teknik yönetimin kısa süre içinde görevden ayrılması kaçınılmaz görünüyor.

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.