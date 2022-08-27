Manchester United, Southampton'ı da deplasmanda 1-0 yendi. Ten Hag Southampton deplasmanının üzerinden nasıl gelindiğini açıkladı

Erik ten Hag, sezonun başında Manchester United'da bir ekip ruhu sorunu olduğunu ama artık bunun geride kaldığını söyledi

Premier Lig'in dördüncü haftasının açılış maçında Manchester United, Southampton’ı 1-0 mağlup etti.

Ligdeki ilk iki maçını kaybeden Manchester United, Liverpool galibiyetinden sonra Southampton maçıyla birlikte yeni sezondaki ikinci galibiyetini aldı.

Neler yaşandı?

United, Şubat ayından bu yana ilk kez arka arkaya maç kazandı.

En önemlisi, Ten Hag, oyuncularının sezona olan kötü başlangıcından ders aldıklarını söyledi.

Manchester United, bugün Bruno Fernandes’in 55. dakikadaki golüyle karşılaşmayı kazandı.

Ten Hag ne söyledi?

Ten Hag, maç sonu yaptığı açıklamada, "Maçları kazanmak için adapte olmanız ve belli bir yol bulmanız gerekiyor. Bugün yaptığımız da buydu." şeklinde konuştu.

Manchester United menajeri sözlerine şu şekilde devam etti: "Problem buydu, özellikle ikinci maçta. Her şeyinizi vermediğinizde %100 takım ruhuna sahip değilseniz, felsefe, oyun planı ya da her neyse konuşmanıza gerek yoktur. Öncelikle bir ekip, ekip ruhuna %100 bağlı olmalıdır."

Üç fotoğrafla maçın hikayesi

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Manchester United için sırada ne var?

Manchester United perşembe günü, transfer sezonunun bitim tarihinde Leicester ile karşılacak.

Ten Hag o güne kadar istediği kadroyu tamamlamaya çalışacak ve Cristiano Ronaldo'yu çevreleyen belirsizliğe bir son verecek.