Manchester United, Solskjaer'in yerine Ralf Rangnick'i resmi olarak getirdi

Manchester United, Ralf Rangnick'i geçici menajerlik görevine getirdiğini doğruladı ve 63 yaşındaki Alman, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da yaptığı spor ve komunikasyon müdürlüğü görevinin ardından sahalara geri döndü.

Kırmızı Şeytanlar, Aralık 2018'de göreve gelen Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından geçiçi bir önlem aldı.

Solskjaer, Old Trafford'daki tutarsızlığın bedelini öderken, eski RB Leipzig teknik direktörü Rangnick'ten gemiyi 2021-22 sezonunun sonuna kadar devralması istendi.

Anlaşma şartları

Rangnick'in menajerlik sözleşmesi altı aylık ve sezon sonuna kadar ancak Alman menajere altı aylık ve iki yıllık bir danışmanlık rolü teklif edildi, bu da Old Trafford'a gelme kararını vermesinde kilit rol oynadı.

Kaynaklar, Alman menajerin altı aylık kısa süreli görev için Kırmızı Şeytanlar'ın başına geçmek istemediğini fakat sezon sona erdikten sonra deneyimininden faydalanmak için kalacak olmasının kararında önemli olduğunu söylüyor.

Rangnick'in menajer olarak ilk maçına ne zaman çıkacağı henüz belli değil. United, Perşembe günü Old Trafford'da Arsenal'ı ağırlayacak ancak Alman hala vizesini bekliyor ve bunu alma süreci Brexit'ten bu yana daha zorlu hale geldi.

Ne söylendi?

Rangnick yeni kulübünün web sitesine şunları söyledi: “Manchester United'a katıldığım için heyecanlıyım ve bu yılı kulüp için başarılı bir sezon haline getirmeye odaklandım."

"Takım yeteneklerle dolu. Gençlerle ve deneyimlilerle bir dengeye sahip. Önümüzdeki altı ay boyunca, bu oyuncuların hem bireysel olarak hem de en önemlisi takım olarak potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için çabalayacağım."

Bunun da ötesinde, kulübün uzun vadeli hedeflerini danışmanlık ile desteklemek için sabırsızlanıyorum.”

Büyük resim

Manchester United, Premier Lig'de sekizinci sırada ve lider Chelsea'nin 12 puan gerisinde. Rangnick şimdilik dizginleri ele geçirse de kalıcı bir menajer aranmaya devam ediyor.

GOAL, şu anda Paris Saint-Germain'in teknik direktörü olan Mauricio Pochettino'nun Old Trafford yönetimi için tercih edilen seçenek olmaya devam ettiğini öğrendi.

Rangnick daha önce hangi takımları çalıştırdı?

Rangnick daha önce Bundesliga'da Schalke ve RB Leipzig dahil olmak üzere beş kulüp yönetti.

En büyük başarıyı ise Schalke ile elde etti. 2004-05 sezonunu Bundesliga'da ikinci sırada bitirirken, 2011'de DFB-Pokal ve DFL-Supercup zaferini elde etti.

2012'de Rangnick, hem RB Leipzig hem de Red Bull Salzburg için futbol direktörlüğü yaptı.

Rangnick'in en son görevi, Temmuz 2021'de göreve geldiği Rusya Premier Ligi ekibi Lokomotiv Moskova'daydı.