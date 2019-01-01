Manchester United, Solskjaer ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Premier Lig kulübü Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun görevine son verdikten sonra takımı geçici olarak Ole Gunnar Solskjaer'e emanet eden , Norveçli hoca ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Anlaşma kulübün resmi internet sitesinden duyuruldu. Solskjaer imzanın ardından "Uzun yıllar bu özel kulübe teknik direktörlük yapma şansını bulacağım için çok heyecanlıyım. Manchester United futbolcusu olmak benim için onurdu. Şimdi aynı onuru teknik direktör olarak yaşayacağım. Her zaman hayalini kurduğum bir işi yapacağım. Taraftarlarımıza hak ettikleri başarıları yaşatacağımızı umuyorum" ifadelerini kullandı.

1996-2007 yılları arasında Manchester United forması giyen Solskjaer, Kırmızı Şeytanlar adına 336 maçta forma giyip 126 gol atmıştı.

19 Aralık 2018'de Mourinho'nun yerine geçici olarak teknik direktörlüğe getirilen Solskjaer'ın Manchester United'ın başında çıktığı 19 maçtan 14 galibiyetle ayrıldı.