"Manchester United sıkıntıda" - Transferlerin gecikmesi Ten Hag'a yeniden yapılanma sürecinde büyük vakit kaybettiriyor

Gary Neville eski takımını transfer yarışında Liverpool ve Manchester City'nin gerisinde kalmamaları için uyardı.

Manchester United'ın efsanevi oyuncularından Gary Neville, Kırmızı Şeytanlar'ın transferleri bitirmekteki yavaşlığının yeni teknik direktör Erik ten Hag'a pahalıya mal olabileceğini söyledi.

Hollandalı çalıştırıcının göreve gelmesiyle kadroda revizyona gidilmesi ve yaz döneminde beş yeni transfer yapılması bekleniyordu.

Şu ana kadar Paul Poıgba, jesse Lingard ve Nemanja Matic'le yolları ayıran United henüz kadrosuna kimseyi katamadı.

Manchester City'nin Erling Haaland'a, Liverpool'un ise Darwin Nunez'e imza attırması Old Traffor çevrelerinde rakiplerle aranın daha da açılacağı yönünde endişe doğurdu.

Uçurum büyüyor mu?

Neville, Twitter'da yaptığı yorumda United'ın henüz hiçbir transferi açıklayamamasını eleştirdi.

"Daha transfer döneminin başında olduğumuzu biliyorum, ama United'ın iş bitirmekte zorlanması kaygı verici."

"Diğer takımlar sezona hazır gözükürken United'da hiç hareket yok."

"Erik ten Hag kadrosunu en kısa sürede şekillendirmeli. Transferlerin geç yapılması işini daha da zorlaştırır."

Manchester United hangi oyuncuları transfer etmek istiyor?

Barcelona'nın Hollandalı orta sahası Frenkie de Jong, United'ın listesinde ilk sırada yer alıyor. İki kulüp arasında görüşmeler devam ederken, United'ın Barcelona'ya yaptığı son teklifin 60 milyon euro olduğu öğrenildi.

Hücum hattı için ise Ajax forması giyen Anthony'nin adı geçiyor. 22 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Eredivisie'den ayrılıp kariyerini üst düzey bir ligde sürdürmek istiyor.

Brentford'la sözleşmesi sona eren Christian Eriksen de United'ın radarındaki isimlerden biri. Uzun bir aradan sonra futbola dönen Danimarkalı maestro Premier Lig'de etkileyici bir performans sergilemişti.

Bir diğer Ajaxlı Jurrien Timber ise hem stoperde, hem de sağ bekte görev yapabilmesiyle United'ın iki bölgedeki problemini de çözebilecek bir oyuncu.

Villarreal'den Pau Torres, West Ham'dan Declan Rice ve Inter'in Hollandalı sağ beki Denzel Dumfries, Manchester United'la ilgili transfer söylentilerinde ismi geçen diğer oyuncular.