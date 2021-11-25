Manchester United, Ralf Rangnick'i sezon sonuna kadar takımın başına getiriyor

GOAL'ün ulaştığı bilgiye göre Manchester United, Ralf Rangnick'i sezon sonuna kadar takımın başına getirebilir.

63 yaşındaki teknik direktörle görüşen United yöneticileri, yakın zamanda takımın başındaki görevine son verilen Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Rangnick'i getirmeyi planlıyor.

Detaylar neler?

Manchester United, Solskjaer'in kovulmasının ardından ilk tercihi olan PSG Teknik Direktörü Pochettino'yu takımın başına geçiremedi.

GOAL'ün kaynakları, Tottenham'ın eski menajerinin de Old Trafford'a gelmeye istekli olduğunu ve sezon ortasında PSG'den ayrılarak yeniden İngiltere'ye döneceğini söylüyor.

Öte yandan, Fransız ekibi PSG'nin de Arjantinli menajerin ayrılmasına izin vereceği ve takımda kalması konusunda ısrarcı olmayacağı da belirtiliyor.

Sonuç olarak Manchester United, Norveçli menajeri Solskjaer'in takımdan ayrılmasının ardından Barcelona'nın eski hocası Ernesto Valverde'yi de niçeren beş kişilik bir liste hazırladı.

Rangnick ile yapılan konuşmaların olumlu geçtiği anlaşılıyor ve Alman hoca ile 6 aylığına anlaşılması bekleniyor. 63 yaşındaki menajer, kalıcı bir hocanın takımın başına geçmesinin ardından kulüpte danışman rolünde olacak.

Alman hoca, 6 ay boyunca Manhester United'ı yönetecek ve kısa vadede takıma yardımcı olmaya çalışacak.

6 aylık sürenin ardından, Alman menajere kulüpteki yeni rolü teklif edilecek ve böylece Ralf Rangnick, Manchester United'da kalmaya devam edecek.

Rangnick geçmişte neler başardı?

Menajerlik kariyeri boyunca Schalke ve RB Leipzig de dâhil olmak üzere Bundesliga'da toplam beş kulüp yöneten Rangnick, başarılı çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekti.

2011 yılında Schalke'nin başında Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nı kazanan Alman teknik direktör, Almanya'nın en iyilerinden birisi olarak gösteriliyor.

2012 yılında Rangnick, hem RB Leipzig hem de Salzburg takımlarının bulundukları ülkenin en iyi takımlarından birisi olmasına büyük bir katkı sağladı. 63 yaşındaki isim, RB Leipzig'in Alman futbolunun dördüncü kademesinden Bundesliga'ya kadar yükselmesinde rol oynadı.

Temmuz 2021'de Rusya'nın yolunu tutan Rangnick, şu anda Rusya Premier Lig takımlarından Lokomotiv Moskova'nın Spor ve Kalkınma Müdürü olarak görev yapıyor.

Çeviri: Ethem Sündük