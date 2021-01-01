Manchester United sessiz gecede turladı, Real Sociedad'ı evine yolladı

Manchester United, 4-0 biten ilk maçın ardından Real Sociedad ile kendi sahasında 0-0 berabere kaldı ve yoluna devam etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin golsüz biten tek maçında Manchester United ile Real Sociedad berabere kaldı. İlk maçı 4-0 kazanan İngiliz ekibi turu atlayan taraf oldu.

Manchester United - Real Sociedad maçında golleri kim attı?

Old Trafford'da karşılaşma 0-0 sona erdi. Manchester United'ın ikinci yarıda Axel Tuanzebe ile filelere gönderdiği top VAR müdahalesiyle gol olarak değer kazanmadı.

Manchester United - Real Sociedad maçının kırılma anı

Real Sociedad'ın tur için bir mucizeye ihtiyacı vardı. O mucize için de fırsat ayağına geldi. Henüz 13. dakikada kazanılan penaltıyı Mikel Oyarzabal değelendiremedi ve maç başladığı gibi sona erdi.

Manchester United - Real Sociedad maçının oyuncusu

Paul Pogba'nın yokluğunda süresi artan Nemenja Matic, 90 dakika sahada kaldığı maçta mücadelesiyle alkış aldı. Hücumda biraz durgun gözükse de Real Sociedad'ın etkisiz kalmasının ve maç boyunca tek isabetli şut çekmesinin bir numaralı nedeni oldu.

Manchester United - Real Sociedad maçının istatistiği: 17

Geçen hafta Premier Lig'de oynanan Newcastle maçının 89. dakikasında ilk kez Manchester United forması giyen Shola Shoretire, Real Sociedad karşısında da şans buldu. Karşılaşmanın 76. dakikasında Mason Greenwood'un yerine oyuna giren genç oyuncu, 17 yaş 23 günle Manchester United'ın Avrupa kupalarında oynayan en genç futbolcusu oldu. Öte yandan 18 yaşındaki Amad Diallo da Old Trafford'daki ilk maçına çıktı.