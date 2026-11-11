Manchester United, savunmasını güçlendirmek için Ajax’ta hayal kırıklığı yaratan oyuncuyu ideal isim olarak görüyor

Daily Mail'in çarşamba sabahı bildirdiğine göre Manchester United, Calvin Bassey'yi gözüne kestirdi. Kulüp, yeni bir savunmacı arayışında.

Manchester United'da kriz yaşanıyor. Teknik direktör Michael Carrick'in görevden alınarak yerine Mauricio Pochettino'nun getirilmesi an meselesi.

Kulüp şu anda Premier League'de 18. sırada ve düşme hattında. Özellikle savunmada kadro sorunları büyük. Luke Shaw'un sakatlığı nedeniyle Lenny Yoro son haftalarda bek pozisyonunda oynamak zorunda kaldı.

Lisandro Martínez'in çok kötü formu da kulübü endişelendiriyor. Bu nedenle önümüzdeki kış arasında savunma hattına ciddi yatırım yapılması gerekiyor.

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Şu anda Fulham'da forma giyen savunmacı Bassey, listedeki isimlerden biri. Everton'dan Jarrad Branthwaite ve Brentford'dan Nathan Collins de seçenekler arasında görülüyor.

Bassey, 2022/23 sezonunda Ajax'ta oynadı. Amsterdam kulübü onu Rangers FC'den 23 milyon euroya transfer etti ancak Bassey beklentileri karşılayamadı. Bir yıl sonra 22 milyon euroya Fulham'a gitti.