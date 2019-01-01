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Manchester United, Saul Niguez için Manchester City ile yarışıyor

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Getty/Goal
Manchester United, Atletico Madrid forması giyen orta saha oyuncusu Saul Niguez için Manchester City ile rekabete girdi.

Manchester şehrinin takımları bu kez Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez için birbirlerine rakip oldu.

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ESPN'de yer alan habere göre Manchester United, orta saha oyuncusu Niguez'i kadrosuna katmak için Manchester City ile yarışıyor.

Haberde, Ole Gunnar Solskjaer'in İspanyol oyuncuyu, Nemanja Matic ve Paul Pogba'nın yanına iyi bir alternatif olarak düşündüğü belirtildi.

Kırmızı Şeytanlar aynı zamanda 24 yaşındaki genç futbolcuyu Rayo Vallecano'da kiralık oynadığı dönemden beri yakından takip ediyor.

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