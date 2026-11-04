Peter Schmeichel, Old Trafford'da Roma'ya karşı Şampiyonlar Ligi'ndeki dramatik geri dönüşe öncülük eden orta saha oyuncusu Youri Tielemans'a övgüler yağdırdı. Manchester United efsanesi, heyecan dolu galibiyetin teknik direktör Michael Carrick için önemli bir dönüm noktası olabileceğine inanıyor.

Reklam

Avrupa’da unutulmaz bir gece

United, Şampiyonlar Ligi’nde Roma karşısında muhteşem bir geri dönüşle 3-2 kazanarak üst üste dördüncü yenilgisinden kurtuldu. Carrick’in ekibi, Old Trafford’da son bölümde toparlanmadan önce bir ağır yenilgiye daha gidiyor gibi görünüyordu.

Konuk ekibi 12. dakika dolmadan Matias Soule öne geçirdi. Ardından Ayden Heaven’ın ceza sahasında topa elle müdahale etmesi üzerine kazanılan penaltıyı Donyell Malen gole çevirerek farkı ikiye çıkardı.

Bruno Fernandes, 60. dakikadan hemen önce tekrarlanan penaltı atışını gole çevirerek ev sahibi ekibe umut verdi. Matheus Cunha ise maçın son anlarında iki kez ağları bularak eleştirilerin hedefindeki teknik direktörüne kritik bir galibiyet kazandırdı.

Schmeichel, maçın seyrini değiştiren Tielemans’ı öne çıkardı

Eski kaleci Schmeichel, kötü geçen ilk yarıdaki performansı izlerken inanılmaz derecede üzüldüğünü itiraf etti. Ancak maçın tamamen değişmesini, sakatlanan Carlos Baleba’nın yerine oyuna giren yazın transfer edilen Tielemans’a bağladı.

Reklam Reklam

Schmeichel, CBS Sports’a şunları söyledi: “Böyle bir şey yapmamızın zamanı gelmişti. Manchester United geçmişte bunu defalarca yapardı ama üzerinden çok uzun zaman geçti. Devre arasında, ilk 45 dakikada gördüklerim yüzünden çok üzgündüm çünkü kötüydü, gerçekten kötüydü. Sonra Carlos Baleba ikinci yarının başlarında sakatlanıp oyundan çıktı ve ‘Daha kötüsü olamaz’ diye düşünüyorsunuz.

Related Topics

“Ama Youri Tielemans oyuna girdi ve maçı değiştirdi. Man United formasıyla onu gördüğüm en iyi performans buydu ve onun adına çok mutluyum. Orta sahaya girip takımı ileri taşıdı, liderlik yaptı. Bunu görmek harikaydı.”

United’ın geleneksel ruhu yeniden sahada

Bu olağanüstü geri dönüş, Schmeichel’in futbolculuk döneminde United’a damga vuran unutulmaz Avrupa gecelerini hatırlattı. 1980’lerden bu yana sezona yaptığı en kötü başlangıç kulübü daha derin bir krize sürüklemekle tehdit ederken ev sahibi ekip, devre arasında taraftarların yuhalamaları eşliğinde sahadan ayrılmıştı. Schmeichel, bu dramatik galibiyetin sezonun geri kalanı için bir dönüm noktası olabileceğine inanıyor.

Reklam

“Bana göre bu büyük bir dönüm noktası olabilir” diye ekledi. “O oyuncular artık Manchester United oyuncusu olmanın ve böyle büyük Avrupa gecelerinde oynamanın nasıl bir his olduğunu yaşadı. 2-0 geriden dönmek, United’ın yıllardır yaptığı şey. Michael Carrick adına çok ama çok mutluyum çünkü bu galibiyete ihtiyacı vardı.”

Gözler yeniden lig mücadelesinde

Zorlu mücadelede gelen galibiyet Carrick’e büyük moral verirken Manchester United’ı Şampiyonlar Ligi puan tablosunda 17. sıraya yükseltti. Roma ise bu acı yenilginin ardından dört haftanın sonunda 19. sıraya geriledi.

Reklam

United’ın, bu hafta sonu Premier League’e dönerken yakaladığı ivmeyi sürdürmesi gerekiyor. Carrick’in ekibini pazar günü Aston Villa karşısında zorlu bir sınav bekliyor.