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Manchester United - Sabah UEFA Şampiyonlar Ligi maç öncesi: Bilmeniz gereken her şey

M. United - Sabah FK
Şampiyonlar Ligi
M. United
Sabah FK

Manchester United ile Sabah FK arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçının kapsamlı ön izlemesi. Hafta sonundaki yerel lig sonuçlarını, son form durumlarını ve perşembe akşamı Old Trafford'da oynanacak bu karşılaşma öncesindeki öne çıkan başlıkları ele alıyoruz.

Manchester United - Sabah FK: Maç detayları

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 1
Old Trafford

Manchester United ile Sabah FK, 10 Eylül 2026'da saat 19.00 GMT'de (EST 15.00 / BST 20.00 / SAST 21.00) karşı karşıya gelecek.

Avrupa serüveni Manchester'da başlıyor

Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 1. hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Sabah FK'yi Old Trafford'da ağırlamak için evine dönüyor. Hafta sonundaki zorlu lig beraberliğinin ardından Manchester ekibi, iç saha avantajını kullanarak grup sıralamasında erken kontrol sağlamayı hedefliyor. Avrupa'da ilk kez boy gösterecek Sabah FK için ise İngiliz devine karşı deplasmana çıkmak tarihi bir an ve kıtasal dayanıklılıkları açısından muazzam bir sınav anlamına geliyor.

Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Manchester United'ın Everton deplasmanındaki ikinci yarı gol şöleni

Manchester United, perşembe gecesi oynanacak açılış maçına Premier League'in 3. hafta karşılaşmasında 6 Eylül'de Hill Dickinson Stadium'da Everton ile 2-2 berabere kaldığı yoğun temponun ardından çıkıyor. Golsüz geçen ilk yarının ardından Bryan Mbeumo, ikinci devrenin başlamasından 61 saniye sonra kilidi açtı. Everton, 83. dakikada Tyrique George ile eşitliği sağladı ancak oyuna sonradan giren Benjamin Šeško, 88. dakikada kafayla attığı golle United'ı yeniden öne geçirdi. Buna karşın Ainsley Maitland-Niles, 90+6. dakikada ağları havalandırarak United'ın üç puanı almasını engelledi.

The New Saints v Sabah: UEFA Champions League 2026/27 First Qualifying Round Second LegGetty Images

Baykuşlar'ın Zira karşısındaki beş gollü mesajı

Sabah FK, 5 Eylül'de Azerbaycan Premier Ligi'nin 4. hafta maçında Zira FK'yi sahasında 5-0 gibi net bir skorla mağlup etmesinin ardından Old Trafford'a büyük bir özgüvenle geliyor. Veljko Simić, 7. dakikada perdeyi açarken forvet Joy-Lance Mickels adeta resital sundu ve 13, 30 ve 57. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. Oyuna sonradan giren Christian Nwachukwu da beşinci golü kaydederek Valdas Dambrauskas'ın takımına Avrupa arenası öncesinde kusursuz bir ivme kazandırdı.

Avrupa gecesinin ilk perdesinde Davud ile Calut

Manchester United, kadro derinliği, kıta tecrübesi ve iç saha seyirci avantajı açısından açık üstünlüklere sahip. Bryan Mbeumo, Marcus Rashford ve Benjamin Šeško'dan oluşan hücum hattı erken baskı kurmayı hedeflerken, Sabah savunma geçişlerinde kompakt orta blok düzenine güvenerek Joy-Lance Mickels ile Veljko Simić'i harekete geçirmeye çalışacak. Lig aşamasında kritik puanların söz konusu olduğu bu perşembe randevusu, ilk düdükten itibaren büyük bir merak vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

M. United vs Sabah FK Muhtemel kadrolar

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M. United
MUN
Diziliş
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Sabah FK
SAB
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB

Teknik direktör

  • M. Carrick

Manchester United'ı bu Şampiyonlar Ligi maçında Michael Carrick çalıştırıyor. Bu aşamada herhangi bir sakatlık ya da ceza bilgisi doğrulanmış değil ve muhtemel 11 de açıklanmadı. Takımla ilgili yeni bilgiler, karşılaşma saatine yaklaştıkça eklenecek.

Sabah FK'nin başında teknik direktör Valdas Dambrauskas bulunuyor. United'da olduğu gibi, maç öncesinde kadro ya da sakatlık durumuna ilişkin doğrulanmış bir güncelleme yok. Maç öncesindeki son bilgiler için tekrar kontrol edin.

Form durumu

MUN

MUN - Form

LEE
K1-1
MIL
K2-4
HUL
K2-0
IPS
K5-2
EVE
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5
SAB

SAB - Form

FCK
K2-0
HBS
K2-1
HBS
K5-2
ARA
K0-1
ZIR
K5-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
14/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Manchester United bu maça son dönemdeki karma sonuçlarla çıkıyor; son beş maçının ikisini kazandı, ikisini kaybetti ve birinde berabere kaldı. Takımın en son sonucu, 30 Ağustos'ta Ipswich Town karşısında aldığı 5-2'lik etkileyici Premier League galibiyetiydi. Bunun öncesinde ligde Hull City'ye 2-0 yenildiler ve sezon öncesi hazırlık maçında AC Milan'a 4-2 mağlup oldular. United ayrıca hazırlık maçlarında hem Leeds United hem de Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kaldı. Bu beş karşılaşmada 10 gol attılar ve kalelerinde dokuz gol gördüler.

Sabah FK ise çok daha güçlü bir form grafiğiyle geliyor ve son beş maçının dördünü kazandı. Takımın son karşılaşması, 31 Ağustos'ta Azerbaycan Premier Ligi'nde Araz PFK deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetti. Ayrıca Şampiyonlar Ligi elemelerinde Hapoel Beer Sheva'yı 5-2 mağlup ettiler ve daha önceki bir eleme turunda AGF'yi 4-0 yendiler. Bu süreçteki tek yenilgileri, Hapoel Beer Sheva karşısında sahalarında aldıkları 2-1'lik mağlubiyetti ve bunu rövanşta telafi ettiler. Sabah, bu beş maçta 12 gol attı ve dört gol yedi.

İkili rekabette geçmiş maçlar

Mevcut verilerde Manchester United ile Sabah FK arasında daha önce oynanmış bir maç kaydı bulunmuyor. Old Trafford'daki bu karşılaşma, iki kulüp arasındaki ilk randevu olacak.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Club BruggeClub BruggeCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
M. UnitedM. UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthensAEK AthensAEK
00000000
1
Slavia PragSlavia PragSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
M.CityM.CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MünihBayern MünihFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
DortmundDortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NapoliSSC NapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
1/8 Turuna Yükselme

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