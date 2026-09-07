Manchester United - Sabah FK: Maç detayları

Şampiyonlar Ligi - Hafta 1 10 Eyl 2026 - 15:00 Old Trafford

Manchester United ile Sabah FK, 10 Eylül 2026'da saat 19.00 GMT'de (EST 15.00 / BST 20.00 / SAST 21.00) karşı karşıya gelecek.

Avrupa serüveni Manchester'da başlıyor

Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 1. hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Sabah FK'yi Old Trafford'da ağırlamak için evine dönüyor. Hafta sonundaki zorlu lig beraberliğinin ardından Manchester ekibi, iç saha avantajını kullanarak grup sıralamasında erken kontrol sağlamayı hedefliyor. Avrupa'da ilk kez boy gösterecek Sabah FK için ise İngiliz devine karşı deplasmana çıkmak tarihi bir an ve kıtasal dayanıklılıkları açısından muazzam bir sınav anlamına geliyor.

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Manchester United'ın Everton deplasmanındaki ikinci yarı gol şöleni

Manchester United, perşembe gecesi oynanacak açılış maçına Premier League'in 3. hafta karşılaşmasında 6 Eylül'de Hill Dickinson Stadium'da Everton ile 2-2 berabere kaldığı yoğun temponun ardından çıkıyor. Golsüz geçen ilk yarının ardından Bryan Mbeumo, ikinci devrenin başlamasından 61 saniye sonra kilidi açtı. Everton, 83. dakikada Tyrique George ile eşitliği sağladı ancak oyuna sonradan giren Benjamin Šeško, 88. dakikada kafayla attığı golle United'ı yeniden öne geçirdi. Buna karşın Ainsley Maitland-Niles, 90+6. dakikada ağları havalandırarak United'ın üç puanı almasını engelledi.

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Baykuşlar'ın Zira karşısındaki beş gollü mesajı

Sabah FK, 5 Eylül'de Azerbaycan Premier Ligi'nin 4. hafta maçında Zira FK'yi sahasında 5-0 gibi net bir skorla mağlup etmesinin ardından Old Trafford'a büyük bir özgüvenle geliyor. Veljko Simić, 7. dakikada perdeyi açarken forvet Joy-Lance Mickels adeta resital sundu ve 13, 30 ve 57. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. Oyuna sonradan giren Christian Nwachukwu da beşinci golü kaydederek Valdas Dambrauskas'ın takımına Avrupa arenası öncesinde kusursuz bir ivme kazandırdı.

Avrupa gecesinin ilk perdesinde Davud ile Calut

Manchester United, kadro derinliği, kıta tecrübesi ve iç saha seyirci avantajı açısından açık üstünlüklere sahip. Bryan Mbeumo, Marcus Rashford ve Benjamin Šeško'dan oluşan hücum hattı erken baskı kurmayı hedeflerken, Sabah savunma geçişlerinde kompakt orta blok düzenine güvenerek Joy-Lance Mickels ile Veljko Simić'i harekete geçirmeye çalışacak. Lig aşamasında kritik puanların söz konusu olduğu bu perşembe randevusu, ilk düdükten itibaren büyük bir merak vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Manchester United'ı bu Şampiyonlar Ligi maçında Michael Carrick çalıştırıyor. Bu aşamada herhangi bir sakatlık ya da ceza bilgisi doğrulanmış değil ve muhtemel 11 de açıklanmadı. Takımla ilgili yeni bilgiler, karşılaşma saatine yaklaştıkça eklenecek.

Sabah FK'nin başında teknik direktör Valdas Dambrauskas bulunuyor. United'da olduğu gibi, maç öncesinde kadro ya da sakatlık durumuna ilişkin doğrulanmış bir güncelleme yok. Maç öncesindeki son bilgiler için tekrar kontrol edin.

Form durumu

Manchester United bu maça son dönemdeki karma sonuçlarla çıkıyor; son beş maçının ikisini kazandı, ikisini kaybetti ve birinde berabere kaldı. Takımın en son sonucu, 30 Ağustos'ta Ipswich Town karşısında aldığı 5-2'lik etkileyici Premier League galibiyetiydi. Bunun öncesinde ligde Hull City'ye 2-0 yenildiler ve sezon öncesi hazırlık maçında AC Milan'a 4-2 mağlup oldular. United ayrıca hazırlık maçlarında hem Leeds United hem de Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kaldı. Bu beş karşılaşmada 10 gol attılar ve kalelerinde dokuz gol gördüler.

Sabah FK ise çok daha güçlü bir form grafiğiyle geliyor ve son beş maçının dördünü kazandı. Takımın son karşılaşması, 31 Ağustos'ta Azerbaycan Premier Ligi'nde Araz PFK deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetti. Ayrıca Şampiyonlar Ligi elemelerinde Hapoel Beer Sheva'yı 5-2 mağlup ettiler ve daha önceki bir eleme turunda AGF'yi 4-0 yendiler. Bu süreçteki tek yenilgileri, Hapoel Beer Sheva karşısında sahalarında aldıkları 2-1'lik mağlubiyetti ve bunu rövanşta telafi ettiler. Sabah, bu beş maçta 12 gol attı ve dört gol yedi.

İkili rekabette geçmiş maçlar

Mevcut verilerde Manchester United ile Sabah FK arasında daha önce oynanmış bir maç kaydı bulunmuyor. Old Trafford'daki bu karşılaşma, iki kulüp arasındaki ilk randevu olacak.