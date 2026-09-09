Manchester United - Sabah FK: Maç detayları

Şampiyonlar Ligi - Hafta 1 10 Eyl 2026 - 15:00 Old Trafford

Manchester United ile Sabah FK, 10 Eylül 2026'da saat 19.00 GMT'de (EST 15.00 / BST 20.00 / SAST 21.00) karşı karşıya gelecek.

Avrupa serüveni Manchester'da başlıyor

Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 1. hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Sabah FK'yi Old Trafford'da ağırlamak için sahasına dönüyor. Hafta sonunda ligde alınan zorlu beraberliğin ardından Manchester United, puan durumunda erken kontrolü ele geçirmek için saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Avrupa'da ilk kez sahne alacak Sabah FK için ise İngiliz devine karşı deplasmana çıkmak tarihi bir an ve kıtasal dayanıklılık açısından dev bir sınav anlamına geliyor.

Getty Images

Manchester United'ın Everton deplasmanındaki ikinci yarı gol şovu

Manchester United, perşembe gecesi oynanacak açılış maçı öncesinde 6 Eylül'de Premier League'in 3. hafta karşılaşmasında Hill Dickinson Stadyumu'nda Everton ile 2-2 berabere kaldı. İlk yarının golsüz geçmesinin ardından Bryan Mbeumo, ikinci devrenin başlamasından 61 saniye sonra perdeyi açtı. Everton, 83. dakikada Tyrique George ile eşitliği yakaladı ancak oyuna sonradan giren Benjamin Šeško, 88. dakikada kafa golüyle United'ı yeniden öne geçirdi. Buna karşın Ainsley Maitland-Niles, 90+6. dakikada ağları havalandırarak United'ın üç puanı almasını engelledi.

Getty Images

Baykuşlar'ın Zira karşısında verdiği beş gollü mesaj

Sabah FK, 5 Eylül'de Azerbaycan Premier Ligi'nin 4. hafta maçında Zira FK'yi sahasında 5-0 mağlup ederek Old Trafford'a büyük bir özgüvenle geliyor. Veljko Simić, 7. dakikada skoru açtıktan sonra forvet Joy-Lance Mickels adeta resital sundu ve 13, 30 ve 57. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. Sonradan oyuna giren Christian Nwachukwu da beşinci golü ekleyerek Valdas Dambrauskas'ın takımına Avrupa mücadelesi öncesinde kusursuz bir ivme kazandırdı.

Avrupa gecesinin ilk perdesinde David ile Golyat

Manchester United, kadro derinliği, kıtasal tecrübe ve iç saha taraftar desteği açısından net avantajlara sahip. Bryan Mbeumo, Marcus Rashford ve Benjamin Šeško'dan oluşan hücum hattı erken baskı kurmayı hedeflerken, Sabah ise Joy-Lance Mickels ve Veljko Simić'i öne çıkarmak için kompakt orta blok savunması ve geçiş oyununa yaslanacak. Lig aşamasında kritik puanların söz konusu olduğu bu perşembe randevusu, ilk düdükten itibaren büyük bir heyecan vadediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Manchester United: Lammens; Dalot, Yoro, Martinez, Mazraoui; Santos, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko

Sabah: Pokatilov; Solvet, Dashdamirov, Puchacz, Zedadka; Rakhmonaliev, Isaev, Lepinjica, Parris; Mickels, Simic

Takım haberleri ve kadrolar

Manchester United'ı bu Şampiyonlar Ligi maçında Michael Carrick çalıştırıyor. Şu aşamada herhangi bir sakatlık ya da ceza bilgisi doğrulanmış değil ve muhtemel kadro da açıklanmadı. Maç saatine yaklaştıkça yeni bilgiler geldikçe takım haberleri eklenecek.

Sabah FK'nin başında teknik direktör Valdas Dambrauskas bulunuyor. United'da olduğu gibi, maç öncesinde kadro ya da sakatlık durumuna ilişkin doğrulanmış bir güncelleme yok. Maç öncesindeki son bilgiler için tekrar kontrol edin.

Form durumu

Manchester United bu maça son dönemde dalgalı bir grafikle çıkıyor; son beş maçının ikisini kazandı, ikisini kaybetti ve birinden beraberlikle ayrıldı. Takımın son sonucu, 30 Ağustos'ta Ipswich Town karşısında Premier League'de alınan net 5-2'lik galibiyetti. Öncesinde ligde Hull City'ye 2-0 mağlup oldu ve sezon öncesi hazırlık maçında AC Milan'a 4-2 yenildi. United ayrıca hazırlık karşılaşmalarında hem Leeds United hem de Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kaldı. Bu beş maçta 10 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.

Sabah FK ise çok daha güçlü bir form grafiğiyle geliyor ve son beş maçının dördünü kazandı. Takımın son karşılaşması, 31 Ağustos'ta Azerbaycan Premier Ligi'nde Araz PFK deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetti. Ayrıca Şampiyonlar Ligi elemelerinde Hapoel Beer Sheva'yı 5-2 mağlup etti ve daha önceki bir eleme turunda AGF'yi 4-0 yendi. Bu süreçteki tek yenilgisi, Hapoel Beer Sheva'ya karşı sahasında aldığı 2-1'lik mağlubiyetti ancak bunu rövanşta telafi etti. Sabah, bu beş maçta 12 gol attı ve 4 gol yedi.

İkili rekabet

Mevcut verilerde Manchester United ile Sabah FK arasında daha önce oynanmış bir maç kaydı bulunmuyor. Old Trafford'daki bu karşılaşma, iki kulüp arasındaki ilk randevu olacak.