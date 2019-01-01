Manchester United, Romelu Lukaku için Inter ve Juventus'la temasta

Manchester United, takımda düşünmediği Romelu Lukaku için iki İtalyan deviyle takas konusu için temasta.

Son zamanlarda düşen formu nedeniyle sık sık gündeme gelen Romelu Lukaku için Manchester United defteri kapanıyor.

The Mirror'da yer alan habere göre, Belçikalı yıldızı gözden çıkaran Manchester United, oyuncuyu takasta kullanmak için kolları sıvadı.

Lukaku için Juventus ve Inter'le takas görüşmeleri yapan Manchester United, şartlara bağlı olarak iki İtalyan kulübünden biriyle anlaşmayı hedefliyor.

Juventus'tan Paulo Dybala'yı renklerine bağlamak isteyen Kırmızı Şeytanlar, Inter'den ise Ivan Perisic'i kadrosuna katmayı umuyor. İngiliz ekibi bu iki oyuncunun biri için Lukaku'yu göndermeye razı.

Son aylarda Inter'le bağlarını koparmaya başlayan ve takımdan ayrılmak isteyen Ivan Perisic, daha önce de kendisini isteyen Manchester United'a sıcak bakıyor. Öte yandan Inter'in de Mauro Icardi'nin takımdan ayrılma ihtimali doğrultusunda bu takasa olumlu baktığı öne sürüldü.

Juventus'ta Ronaldo transferinin ardından ikinci planda kalan Paulo Dybala da Manhcester United'a katılmaya olumlu yaklaşıyor. Gelecek yaz Manchester United'ın bu iki takastan birini gerçekleştirmesi bekleniyor.