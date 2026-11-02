Manchester United-Roma maçı: Maç bilgileri

Şampiyonlar Ligi - Hafta 4 3 Kas 2026 - 15:00 Old Trafford

Gasperini'nin bol gol atan takımı, sarsılan Old Trafford'u sınayacak

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Manchester United, Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı Old Trafford'da ağırlayacak. İki takım bu maça çok farklı koşullarda geliyor. United ligde kriz yaşarken Gasperini'nin ekibi, bol gol attığı ve özgüveninin yüksek olduğu bir dönemde Manchester'a gidiyor.

United'ın Premier League'de 16. sıraya gerilemesine yol açan sonuçların ardından Michael Carrick'in kulüpteki konumu kırılganlığını koruyor. Bu, kulübün en üst ligde bir sezona yaptığı tarihinin en kötü başlangıcı. Hafta sonu Bournemouth'a evinde 3-0 yenilen United, bu organizasyonda da Como karşısında 4-1'lik utanç verici bir mağlubiyet yaşamıştı. Yönetim Carrick'i şimdilik görevde tutmayı seçse de üzerindeki baskı azalmadı.

Carrick, hafta içinde sevindirici bir haber de aldı: İki haftadır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Kobbie Mainoo antrenmanlara döndü. İngiliz orta saha oyuncusunun dönüşü memnuniyetle karşılansa da Benjamin Sesko'nun ciddi bir sakatlık sorunu nedeniyle 2027'ye kadar forma giyemeyeceğinin kesinleşmesinin yarattığı kaybı pek telafi etmiyor.

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Roma, hafta sonu Serie A'da Cagliari'yi 4-2 yenerek Manchester'a geliyor. Geriye düşmesine rağmen kazandığı bu maç, Gasperini'nin kadroda oluşturduğu hücum seçeneklerinin zenginliğini ve takımın mücadele gücünü ortaya koydu. Kulübün altyapısından yetişen Emanuele Lulli ve Niccolo Pisilli de bu galibiyette gol atarken teknik direktör maçın ardından kulübün altyapısını övdü.

Gasperini, Paulo Dybala'dan yararlanamayacak. Teknik direktörün Arjantinli oyuncunun iyileşmesinin beklenenden uzun sürdüğünü doğrulamasının ardından Dybala'nın maçta forma giymesi beklenmiyor. Leonardo Balerdi ve Mario Hermoso da sahalardan uzak. Bu nedenle İtalyan teknik direktörün sıkışık fikstürde kadrosunu dikkatli kullanması gerekecek.

United'ın Şampiyonlar Ligi puan tablosunun son sırasında, Roma'nın ise orta sıralarda yer alması, bu maça önemli bir ağırlık katıyor. Carrick'in ekibi için olumlu bir sonuç neredeyse şart. Roma açısından ise Manchester'da alınacak galibiyet, Avrupa'daki hedeflerine dair güçlü bir mesaj olacak.

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