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Şampiyonlar Ligi
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Old Trafford
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Manchester United-Roma UEFA Şampiyonlar Ligi maçına bakış: Roma, sarsılan Manchester United'ın sahasına çıkarma yapıyor

M. United - Roma
Şampiyonlar Ligi
M. United
Roma

Udinese’yi nefes kesen bir maçta 5-2 mağlup etmenin verdiği ivmeyle Gian Piero Gasperini’nin formda Roma’sı, Stamford Bridge’deki 2-0’lık yenilgiyle sarsılan ve galibiyetsizlik serisiyle boğuşan Manchester United’ın sıkıntılarını artırmak için Manchester’a gidiyor.

Manchester United-Roma maçı: Maç bilgileri

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 4
Old Trafford

Gasperini'nin bol gol atan takımı, sarsılan Old Trafford'u sınayacak

Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Manchester United, Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı Old Trafford'da ağırlayacak. İki takım bu maça çok farklı koşullarda geliyor. United ligde kriz yaşarken Gasperini'nin ekibi, bol gol attığı ve özgüveninin yüksek olduğu bir dönemde Manchester'a gidiyor.

United'ın Premier League'de 16. sıraya gerilemesine yol açan sonuçların ardından Michael Carrick'in kulüpteki konumu kırılganlığını koruyor. Bu, kulübün en üst ligde bir sezona yaptığı tarihinin en kötü başlangıcı. Hafta sonu Bournemouth'a evinde 3-0 yenilen United, bu organizasyonda da Como karşısında 4-1'lik utanç verici bir mağlubiyet yaşamıştı. Yönetim Carrick'i şimdilik görevde tutmayı seçse de üzerindeki baskı azalmadı.

Carrick, hafta içinde sevindirici bir haber de aldı: İki haftadır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Kobbie Mainoo antrenmanlara döndü. İngiliz orta saha oyuncusunun dönüşü memnuniyetle karşılansa da Benjamin Sesko'nun ciddi bir sakatlık sorunu nedeniyle 2027'ye kadar forma giyemeyeceğinin kesinleşmesinin yarattığı kaybı pek telafi etmiyor.

SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images

Roma, hafta sonu Serie A'da Cagliari'yi 4-2 yenerek Manchester'a geliyor. Geriye düşmesine rağmen kazandığı bu maç, Gasperini'nin kadroda oluşturduğu hücum seçeneklerinin zenginliğini ve takımın mücadele gücünü ortaya koydu. Kulübün altyapısından yetişen Emanuele Lulli ve Niccolo Pisilli de bu galibiyette gol atarken teknik direktör maçın ardından kulübün altyapısını övdü.

Gasperini, Paulo Dybala'dan yararlanamayacak. Teknik direktörün Arjantinli oyuncunun iyileşmesinin beklenenden uzun sürdüğünü doğrulamasının ardından Dybala'nın maçta forma giymesi beklenmiyor. Leonardo Balerdi ve Mario Hermoso da sahalardan uzak. Bu nedenle İtalyan teknik direktörün sıkışık fikstürde kadrosunu dikkatli kullanması gerekecek.

United'ın Şampiyonlar Ligi puan tablosunun son sırasında, Roma'nın ise orta sıralarda yer alması, bu maça önemli bir ağırlık katıyor. Carrick'in ekibi için olumlu bir sonuç neredeyse şart. Roma açısından ise Manchester'da alınacak galibiyet, Avrupa'daki hedeflerine dair güçlü bir mesaj olacak.

Takım haberleri ve kadrolar

M. United vs Roma Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
M. United crest
M. United
MUN
Diziliş
Roma crest
Roma
ROM
3-4-2-1
S. LammensS. LammensD. DalotD. DalotN. MazraouiN. MazraouiM. de LigtM. de LigtH. MaguireH. MaguireM. MountM. MountY. TielemansY. TielemansM. CunhaM. CunhaB. MbeumoB. MbeumoA. SantosA. SantosB. FernandesB. FernandesP. GolliniP. GolliniL. BalerdiL. BalerdiM. HermosoM. HermosoD. GhilardiD. Ghilarditeam-logoWesleyR. MoraR. MoraN. PisilliN. PisilliN. MolinaN. MolinaM. de RoonM. de RoonM. SouleM. SouleD. MalenD. Malen
Roma crest
Roma
ROM
4-2-3-1
M. United

İlk 11

Roma

Teknik direktör

  • M. Carrick
  • G. Gasperini

Form durumu

MUN

MUN - Form

ATM
K2-0
LEE
B1-1
COM
K4-1
BOU
K0-3
CHE
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
2/12
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
ROM

ROM - Form

GEN
K2-0
SBR
K4-0
NAP
B3-3
CGL
K4-2
UDI
K2-5
Atılan Gol (Yenilen Gol)
18/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

İkili rekabet

Kafa Kafaya

M. UnitedÇizimRoma
3
1
1
Ligi Europa
Roma badge
Roma
ROM
3
M. United badge
M. United
MUN
2
MS
Ligi Europa
M. United badge
M. United
MUN
6
Roma badge
Roma
ROM
2
MS
Şampiyonlar Ligi
M. United badge
M. United
MUN
1
Roma badge
Roma
ROM
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Roma badge
Roma
ROM
0
M. United badge
M. United
MUN
2
MS
Şampiyonlar Ligi
Roma badge
Roma
ROM
1
M. United badge
M. United
MUN
1
MS
12Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
K
K
K
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
K
K
K
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
K
K
K
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
K
K
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
B
K
K
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
B
K
K
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
K
K
9
ComoComoCOM
3201105+56
K
K
K
10
M.CityM.CityMCI
320195+46
K
K
K
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
K
K
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
K
K
13
DortmundDortmundBVB
320154+16
K
K
K
14
Bayern MünihBayern MünihFCB
3120105+55
B
B
K
15
RomaRomaROM
311185+34
K
K
B
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
B
K
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
K
B
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
K
K
B
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
K
K
20
InterInterINT
310256-13
K
K
K
20
M. UnitedM. UnitedMUN
310256-13
K
K
K
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
K
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
K
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
K
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
K
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
K
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
K
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
K
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
K
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
K
K
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
B
K
B
32
Slavia PragSlavia PragSLP
301247-31
B
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
B
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
1/8 Turuna Yükselme

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