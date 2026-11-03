Manchester United, Old Trafford'da Roma karşısında iki farklı geriden gelerek 3-2 kazandı. Dokuz maçlık galibiyet hasretine son veren Michael Carrick'in takımı, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında altı puanla 17. sıraya yükseldi. Dört puanla 19. sırada kalan Roma, ilk 18 dakikada Matias Soule'nin golü ve Donyell Malen'in penaltısıyla öne geçti. Devre arasında Opta'nın süper bilgisayarı, United'ın kazanma ihtimalini yalnızca %5,4 olarak hesaplıyordu. Bruno Fernandes'in tekrarlanan penaltıda attığı gol ve Matheus Cunha'nın maçın son bölümünde kaydettiği iki gol, karşılaşmanın sonucunu değiştirdi.

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Rakamlar iki farklı maçı anlatıyor. İlk yarıda Roma, dördü isabetli yedi şut çekti ve 1,53 beklenen gol (xG) değerine ulaştı. United ise hiçbiri ceza sahası içinden gelmeyen beş şutta 0,24 xG üretti. İkinci yarıda United, yedisi ceza sahası içinden olmak üzere 10 şut çekti ve 2,48 xG üretti. Roma'nın ise ikinci yarıda tek bir şutu bile olmadı.

Manchester United'ın taktik düzeni

Carrick, Kobbie Mainoo ve Carlos Baleba'nın ikili ön liberoda, Fernandes'in ise Cunha, Bryan Mbeumo ve Amad Diallo'dan oluşan hücum hattının arkasında yer aldığı 4-2-3-1 düzenini tercih etti. Lisandro Martinez'in cumartesi günü Chelsea karşısında gördüğü kırmızı kartın ardından Ayden Heaven, savunma dörtlüsünde Harry Maguire'ın yanında yer aldı. Leny Yoro sağ bekte, Diogo Dalot ise sol bekte oynadı.

United'ın bekleri ileride konumlandı. Yoro ve Dalot'nun ortalama pozisyonları orta saha çizgisine yakındı ve top her kaybedildiğinde arkalarında boşluk kaldı. İlk gol de tam olarak böyle geldi. Mainoo topu kullanırken özensiz davrandı, Rodrigo Mora ters tarafta tamamen boş kalan Soule'yi gördü ve çapraz bir pasla topla buluşan Soule, 11. dakikada topu Senne Lammens'in yanından ağlara gönderdi. Yedi dakika sonra Soule yine ters tarafta boş kaldı. Bir vücut çalımının ardından çektiği şut Heaven'ın koluna çarptı ve Malen penaltıda Lammens'i ters köşeye yatırdı.

United, ilk yarıda hücumda uzaktan şutlarla sınırlı kaldı. Baleba ceza sahası çizgisinden topu üstten dışarı gönderdi, Fernandes sol ayağıyla çektiği şutta kaleyi bulamadı, Mainoo'nun uzaktan şutunda ise Devis Vasquez topu kontrol etmek zorunda kaldı. En net fırsatları 14. dakikada geldi: Altıpas boyunca gönderilen yerden top, arka direkteki Cunha'ya ulaşmadan hemen önce uzaklaştırıldı.

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Carrick devre arasında değişiklik yapmadı; ikinci yarıdaki gelişme aynı ilk 11'le geldi. United ceza sahasına çok daha sık girdi ve maçı rakip ceza sahasında 30 kez topla buluşarak tamamladı. Roma'da bu sayı sekizdi. Ortalama pozisyonu United oyuncuları arasında kaleye en yakın olan Cunha, 55. dakikada Gianluca Mancini'nin baskısıyla yerde kalarak penaltı kazandı. Dört dakika sonra güzel bir ara pası Mbeumo'yu savunma arkasına kaçırdı, ancak şutu iki direğe birden çarpıp oyun alanına döndü. United topsuz oyunda da daha etkiliydi: İlk yarıdaki altı müdahalenin ardından ikinci yarıda 14 müdahale yaptı. Ortaları da iyileşti; ilk yarıdaki beş ortanın hiçbiri takım arkadaşına ulaşmazken ikinci yarıdaki altı ortanın üçü adresini buldu.

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Roma'nın taktik düzeni

Sakatlıkların etkilediği Gian Piero Gasperini'nin Roma'sı, 3-4-2-1 düzeniyle sahaya çıktı. Kaledeki Vasquez, Mancini, Leonardo Balerdi ve Mario Hermoso'nun arkasında resmî maçlardaki ilk karşılaşmasına çıktı. Bryan Cristante ve Marten de Roon'un iki yanında kanat bek olarak Devyne Rensch ve Wesley yer alırken Mora ile Soule, Malen'e destek verdi. Paulo Dybala, maç öncesindeki son fiziksel uygunluk testini geçemedi ve Manu Kone, Lorenzo Pellegrini ile Mile Svilar gibi forma giyemedi.

Roma'nın hücumları belirgin biçimde sağ kanada yöneldi; ataklarının %46'sı bu kanattan gelişti. Soule'nin oynadığı taraf burasıydı ve Dalot ileri çıktığında United'ın sol bekinin boşalttığı bölgeydi. İki golde de Soule orada boş bırakıldı. İlk golde Mora'nın onu bulan pası, ilk yarının en etkili pasıydı.

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Roma, bu iki pozisyonun dışında da tehlike yarattı. Malen, devre arasından hemen önce Heaven'ı geçip çektiği yerden şutta Lammens'i topu alt köşeden çıkarmak zorunda bıraktı. Soule ise uzatma dakikalarında ceza sahası çizgisinden yaptığı plase vuruşu az farkla dışarı gönderdi. Roma ayrıca erken bir değişiklik yapmak zorunda kaldı: Rensch, 21. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı ve yerine genç oyuncu Emanuele Lulli girdi. Lulli, Dalot'nun aşırtma vuruşunu durdurmak için topa elle müdahale edince sarı kart gördü.

Roma top rakipteyken Balerdi, Mbeumo'yu sol tarafta takip etti ve 34. dakikada zamanlaması iyi bir müdahalede bulundu. Ancak maçın seyri değişince Roma kendi yarı sahasına çekilmek zorunda kaldı. United'ın 15 uzaklaştırmasına karşılık Roma 24 kez topu uzaklaştırdı; bunların 15'i ikinci yarıda geldi.

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Taktik mücadele

İlk yarının kilit mücadelesi, Roma'nın sağı ile United'ın solu arasındaydı. Soule, Dalot ile Heaven arasında sürekli boşluk buldu. United'ın ileride konumlanan bekleri, takım topu her kaybettiğinde bu koridoru açık bıraktı. Yoro'nun 39. dakikada Soule'nin Mora'ya gönderdiği pası araya girerek kesmesi, United'ın bu boşluğu zamanında kapatabildiği az sayıdaki anlardan biriydi.

İkinci yarıda duran toplar da açık oyun kadar belirleyici oldu. United, duran toplardan 0,41 xG üretirken Roma 0,07 xG'de kaldı. United ayrıca hava toplarında 17-12 üstünlük sağladı. 67. dakikada Maguire'ın arka direkteki kafa vuruşu savunmaya çarpıp kornere çıktı. Bu kornerde Dalot topu kafayla kaleye yönlendirdi, ancak Cristante çizgiden çıkardı. İki dakika sonra Maguire, bir başka kornerde Balerdi ile girdiği mücadele sonrasında penaltı bekledi. İncelemenin ardından oyun kale vuruşuyla başladı ve kısa süre sonra Dalot'nun bir başka duran toptan gol bulması da engellendi.

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Geri dönüşü başlatan penaltıda da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Vasquez, Fernandes'in 57. dakikadaki ilk vuruşunu kurtardı. Ancak bir Roma oyuncusu ceza sahasına erken girdiği için penaltı tekrarlandı ve United kaptanı ikinci denemesinde topu ağların tavanına gönderdi.

Beraberlik golü bir ortadan geldi. 83. dakikada Balerdi, Fernandes'in ortasını uzaklaştırmaya çalışırken topu tamamen ıskaladı ve Cunha yakın mesafeden golü attı.

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Maç içindeki değişiklikler

Gasperini ilk değişikliğini devre arasında yaptı ve Mora'nın yerine Niccolo Pisilli'yi aldı. Roma o andan sonra şut çekemedi. Carrick'in ilk değişikliği ise zorunluydu. Baleba, 48. dakikada arka adalesinden sakatlanarak oyuna devam edemedi ve üç dakika sonra yerini Youri Tielemans'a bıraktı. Tielemans daha sonra uzun bir topla Amad'ı savunma arkasına kaçırmayı denedi.

Son 15 dakikaya girilirken iki teknik adam da neredeyse aynı anda değişikliklere gitti. Carrick, sarı kartı bulunan Heaven'ın yerine Martinez'i, Amad'ın yerine ise Shea Lacey'yi sahaya sürdü. Gasperini ise üç stoperinden ikisini değiştirdi: Mancini'nin yerine Daniele Ghilardi'yi, Hermoso'nun yerine Evan N'Dicka'yı aldı; ardından Malen'in yerine Santiago Castro'yu oyuna soktu. Bu değişikliklerin ilkinden sonraki 11 dakika içinde United iki gol attı. Roma'nın ilk 11'de başlayan üçlü savunmasından sahada kalan tek oyuncu Balerdi, ilk golde hatalıydı.

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Belirleyici katkıyı Lacey yaptı. Maç boyunca ataklarının %43'ünü sağ kanattan geliştiren United yine bu taraftan hücum etti. Oyuna sonradan giren Lacey içeri kat edip topu Cunha'ya aktardı. Cunha da 86. dakikada dar açıdan yakın direğin içine çarptırdığı şutla Vasquez'i geçti.

Maçın son bölümü United için hiç rahat geçmedi. Cunha, gol sevincinde formasını çıkardığı için sarı kart gördü; aksayarak oynayan Maguire'ın yerine Matthijs de Ligt, Fernandes'in yerine de Mason Mount girdi. Ardından uzatma dakikalarının başında Cunha, Balerdi'ye geç kaldığı kayarak müdahale nedeniyle ikinci sarı kartını görüp oyundan atıldı. Roma kalan dakikalarda bir kişi fazlaydı, ancak kaleyi gördüğü tek pozisyonda Castro için ofsayt bayrağı kalktı.

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Sonuç

United bu maçı tek bir taktik değişiklik sayesinde kazanmadı. İlk yarıda rakibin baskısı altında kalan aynı oyuncular ikinci yarıda ceza sahasına girmeye ve duran toplarda kontrolü ele almaya başladı. Mora'nın oyundan çıkmasının ardından Roma'nın hücumu ise tamamen durdu. Sağ kanatta oyuna giren Lacey'nin katkısı son hamleyi sağladı. Roma, ikinci maç gününde Real Madrid karşısında 3-1'lik üstünlüğünü kaybedip 4-3 yenilmesinin ardından bu sezon ikinci kez önemli bir farkı koruyamadı.