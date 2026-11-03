Sir Alex Ferguson'ın takımının Roma'yı 7-1 yenerek hücum futbolu dersi verdiği 2007'deki tarihi geceyi yeniden yaşayın. Manchester United, dur durak bilmeyen performansıyla ilk maçtaki skor dezavantajını çarpıcı biçimde tersine çevirdi.

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Manchester'da yağmurun sanki Stretford End'den sahanın çimlerine kadar yayılan bir enerji taşıdığı geceler vardır. 10 Nisan 2007 de öyle bir akşamdı. Havada Avrupa kupalarında bir geri dönüşün kokusu vardı ama tribünleri tamamen dolduran taraftarların hiçbiri yaşanacak büyük yıkımı öngöremezdi. Roma'daki ilk maçtan 2-1 mağlup ayrılan Sir Alex Ferguson'ın Manchester United'ı, yarı finalin kapısını çalmakla yetinmedi. Şampiyonlar Ligi tarihine kazınan bir performansla o kapıyı yerinden söktü.

Unutulmaz bir ilk yarı fırtınası

Maç, Manchester United'ın niyetini açıkça gösteren bir hamleyle başladı. Bugün United'ın teknik direktörü olan ve genellikle gösterişsiz oyunuyla övülen Michael Carrick, 11. dakikada bu kez sahada sert bir darbe indirmeyi seçti. Topu merkezde alan Carrick, başını kaldırıp falso verdiği şutuyla Doni'yi olduğu yere çiviledi. Bu gol, fitili ateşledi. Luciano Spalletti yönetiminde genellikle soğukkanlı olan Roma, bir anda fırtınaya yakalanmış gibi görünmeye başladı. Ağır bir sakatlığın ardından sahalara dönerek masalsı bir an yaşayan Alan Smith, 17. dakikada ikinci golü ağlara gönderdiğinde eşleşmenin gidişatı çoktan değişmişti. Old Trafford, İtalyan konukları adeta içine çeken tezahüratlarla sarsılıyordu.

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Roma daha nefesini bile toparlayamadan Wayne Rooney, 19. dakikada akıcı bir atağı kayarak tamamladı ve farkı üçe çıkardı. Yedi dakika içinde gelen üç gol, gerideki Manchester United'ı rakibini dağıtan tarafa dönüştürmüştü. İtalyanlar yanıt bulmak için kulübeye bakıyordu ama bu tempoda oynayan bir takıma karşı çözüm yoktu. Devre arasından hemen önce, sonraki on yıl boyunca Avrupa futbolunun yüzü hâline gelecek isim sahneye çıktı. Cristiano Ronaldo, savunmanın üzerine gidip 44. dakikada yerden çektiği şutu köşeye gönderdi ve ilk yarı skorunu 4-0 yaptı. Mücadele fiilen bitmişti ama Manchester United'ın gösterisi henüz zirvesine ulaşmamıştı.

Portekizli maestro kontrolü ele alıyor

İlk yarı bir deparsa, ikinci yarı kusursuz bitiriciliğin sergilendiği bir geçit töreniydi. İkinci yarının başlamasından yalnızca dört dakika sonra Ronaldo yine sahnedeydi. Sonradan alametifarikası olacak golcü sezgisiyle altıpasa süzüldü ve Ryan Giggs'in ortasını ağlara göndererek skoru 5-0 yaptı. Konuk ekip için acımasız bir dersti bu. United her ileri çıktığında Roma savunması dağılıyordu. Taraftarlar artık sadece tezahürat etmiyordu; kahramanlarının yarı final umuduyla gelen bir takımı böylesine kolay dağıtmasına şaşkınlıkla gülüyordu.

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Kırmızı formayla belki de en iyi gecesini geçiren Carrick, 60. dakikada uzak mesafeden teknik açıdan kusursuz bir vuruşla altıncı golü attı. Skor 6-0'a geldiğinde rekorlar telaşla kontrol ediliyordu. Roma kaptanı Daniele De Rossi, 69. dakikada klasını kısa bir anlığına gösterip konuk ekibin tek golünü attı. Ancak bu, bütünüyle ev sahibine ait olan gecede küçük bir ayrıntıdan ibaretti. Ferguson değişikliklere gitse de oyunun temposu hiç düşmedi. Yedek kulübesinden gelen katkı, United taraftarlarına gerçeküstü gelen geceye son dokunuşu yaptı.

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Tarihi galibiyetin son dokunuşu

Bindirmeleriyle sürekli tehdit oluşturan Patrice Evra, 81. dakikada sonunda karşılığını aldı. Ceza sahasının kenarından yerden çektiği şut direğe çarpıp ağlara gitti. Yedinci gol, maçın 7-1'lik skorunu ve Manchester United'ın toplamda 8-3'lük galibiyetini belirledi. Avrupa'da yankı uyandıran bu skor, United'ın yeni yıldız neslinin artık sahnede olduğunu gösteriyordu. Son düdükle birlikte muhtemelen Pennine Dağları'nın ötesinden bile duyulabilecek bir uğultu yükseldi. Her pasın yerini bulduğu, her şutun ağlarla buluşacakmış gibi göründüğü bir gece kutlanıyordu.

O geceye dönüp bakıldığında öne çıkan yalnızca gollerin sayısı değil, atılış biçimleriydi. Kusursuz bir uyumla hareket eden kırmızı formalılar, kulübün köklü hücum geleneğini yeniden hatırlatmıştı. Zengin bir tarihe sahip köklü bir kulüp olan Roma ise kendi kâbusunu izlemekle yetinmişti. United taraftarları için bu maç, Old Trafford'daki Avrupa gecelerinin hâlâ ölçütü. Projektörlerin altında geçmişin izleriyle o günün parlak futbolu buluşmuş ve unutulmaz bir gece ortaya çıkmıştı.