Manchester United rekor bedelle almıştı, şimdi okulda çalışıyor

Manchester United'ın astronomik bir bedelle satın aldığı 14 yaşındaki genç, şimdi bir okulda çalışıyor.

Bir dönem Manchester United altyapısında Paul Pogba, Jesse Lingard, Will Keane ve Michael Keane gibi isimlerle bir arada oynayan Cofie'nin kaderi Kırmızı Şeytanlar'ın yıldızları gibi ilerlememiş.

İngiliz devlerinin ortak hedefi olan genç yetenek bugünlerde futbol kariyerinden çok uzak ve okulda öğrencilere mentorluk ediyor.

Manchester United'daki hikayesi bittikten sonra futbol kariyeri de uzun sürmeyen John Cofie için "Pogba'dan daha iyiydi" sözleriyle bahsediliyor.

Ne söylendi?

The Sun'ın haberine göre; John Cofie, Moorland Okulu'nda Futbol Geliştirme Başkanı Charlie Jackson'ın kanatları altına alındı.

Charlie Jackson, Cofie hakkında şu sözlerle bahsediyor:

"Bence 14 yaşında en iyi oyuncuydu"

"Pogba'dan daha iyiydi. Onu yakalayan tek oyuncu inanılmaz bir yetenek olan Ravel Morrison'dı, ancak hayatındaki inişler ve çıkışlar onu değiştirdi."

"Cofie için biçtikleri para korkutucuydu ve bu onu korumak istediğim bir şeydi. Üzerinde çok fazla yük vardı.

O zamanlar 1,25 milyon sterlinlik fiyat, bu kadar genç bir çocuk için saçmaydı ve basın bunu çok çabuk kavradı. Burnley ya da Manchester United olsaydım bunu açıklamazdım."

"Bence bu çöküşünün başlangıcıydı. Altyapı oyuncularına fiyat etiketleri koymanız futbolun üzücü yanı.

Bu sadece bir çılgınlık. Transfer oldu, iyi gidiyordu ama bu fiyatı onun üzerinde çok büyük rol oynadı. Üzerinde çok fazla baskı vardı."

John Cofie kimdir, şu anda ne yapıyor?

John Cofie, İngiliz devlerini transfer yarışına sokmuştu.

Chelsea ve Liverpool'un da ısrarına rağmen Manchester United, 14 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 1 milyon sterlin'lik bir ödeme yaptı ve John Cofie'yi takımına kazandırdı.

Cofie bugün bile en genç milyon sterlin değerindeki futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.

John Cofie bir golcüydü ve Manchester United altyapısında Paul Pogba, Jesse Lingard gibi yıldızlarla birlikteydi. O dönem Cofie için ödenen ücret düşünüldüğünde Pogba'dan çok daha pahalıydı.

Ancak Cofie bekleneni veremedi. 1 milyon sterlin'lik ödeme oyuncu üzerinde baskı kurdu. Günden güne ManU ondan faydalanamayınca bazı kiralık hamleler yaşandı.

Antwerp, Sheffield United ve Notts County'ye kiralık olarak gönderilen Cofie daha sonra serbest bırakıldı ve takımdan gönderildi.

Gana asıllı futbolcu gençlik yıllarında jenerasyonunun en iyi oyuncularından biri olarak görülüyordu.

Ancak şimdilerde kariyeri tamamen bitmiş durumda. Cofie artık Moorland adlı bir okulda çalışıyor ve gelecekte yıldız olmak isteyen futbolcu adaylarına mentorluk ediyor.

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