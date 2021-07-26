Real Madrid’in yıldız oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Manchester United, transferde mutlu sona ulaşmaya yaklaştı.

Jadon Sancho transferinin ardından savunma hattına da yıldız bir oyuncu eklemek isteyen Manchester United, Goal'ün de doğrulayabileceği üzere Raphael Varane transferinde sona yaklaştı.

İngiliz devi, Raphael Varane’ı stoper transferindeki önceliği olarak belirlemişti.

İki takımın talepleri arasındaki farkın kapanmasının ardından transferin 45-55 milyon euro arasında bir bedel karşılığında tamamlanması bekleniyor.

Neler yaşandı?

Manchester United ve Real Madrid arasındaki Raphael Varane görüşmeleri hız kazandı ve tarafların önümüzdeki hafta bir anlaşmaya varması bekleniyor.

Bundan önce ise Manchester United, Varane’ın bir yıllık kontratı kalmasını ve takımdan ayrılmak istemesini bir koz olarak kullanıyor ve maddi açıdan sıkıntılı bir tabloya sahip olan Real Madrid üzerinde bir baskı oluşturmak istiyordu.

Ancak iki ekip de son gelişmelerin üzerine Fransız stoperin transferinde anlaşmaya varmaya bir hayli yaklaştı.

Transferde Real Madrid’in pozisyonu

Kulüp efsanesi Ramos’un bedelsiz bir şekilde PSG ile anlaşmasının ardından Euro 2020 öncesinde Varane’a yeni sözleşme teklifinde bulunan İspanyol devi, başarılı savunmacıyı ikna etmeyi başaramamıştı.

Maaş konusunda bir sıkıntı da yaşamayan Varane, Real Madrid yerine Manchester United’la prensip anlaşmasına varmayı tercih etti. Başarılı stoperin İngiliz ekibiyle beş yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Varane, her şeye rağmen kulüpten iyi bir şekilde ayrılmak istiyor. Beklenildiği tarihte takımın sezon öncesi kampına katılan oyuncu, Rangers’la oynanacak hazırlık maçı için ise takımla Glasgow’a gitmemişti.

Tüm bu yaşananlar Varane’ın Manchester United’a transferinin sonuçlanma aşamasında olduğunu işaret ediyor.

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