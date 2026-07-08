Manchester United, Real Madrid’in orta saha oyuncusu Aurélien Tchouaméni için başarısız bir girişimde bulundu

Manchester United, orta saha için yeni bir yıldız transferi arayışında Aurélien Tchouaméni’yi kaçırdı. Fabrizio Romano, 26 yaşındaki Fransız oyuncunun Real Madrid ile 2028 ortasına kadar süren sözleşmesini 2031 ortasına kadar uzatacağını bildirdi.

Günün erken saatlerinde, Man United ve Chelsea’nin Andrey Santos’un transferi konusunda anlaşmaya vardığı ve bu transferin Londralılara yaklaşık 60 milyon getireceği ortaya çıkmıştı.

Bundan çok önce de Manchester United ile Atalanta’nın Éderson’un transferi konusunda anlaştığı açıklanmıştı. Bonuslar da dahil olmak üzere, bu defans oyuncusunun transfer bedeli yaklaşık 45 milyon euro olacak.

Bu ikilinin yaklaşan transferlerinin yanı sıra, Manchester United arka planda orta saha için bir “yıldız” transfer etmek üzere yoğun bir şekilde çalışıyordu. En önemli hedeflerden biri Tchouaméni iken, AFC Bournemouth’tan Alex Scott da aday listesinde yer alıyordu.

Tchouaméni, Madrid’de en iyi sezonunu geçirmemişti ve bu durum Man United’a umut verdi. The Telegraph’a göre, buna rağmen kulüp içinde Tchouaméni’nin transferinin gerçekleştirilebilirliği konusunda şüpheler vardı; bu durum, İspanyolların talep edebileceği yüksek transfer ücreti ve teknik direktör José Mourinho ile ilgiliydi.

Mourinho’nun yakın zamanda göreve gelmesi üzerine Manchester United, onun Tchouaméni’yi Madrid’de tutmaya çalışacağından endişe ediyordu. Görünüşe göre “The Special One”, Fransız Dünya Kupası oyuncusuna karşı çıkmıyor ve bu oyuncu da İspanya’nın başkentindeki sözleşmesini üç yıl daha uzatacak.

Gazeteci Fabrice Hawkins’e göre Tchouaméni, “özellikle Manchester United’dan” gelen birçok teklifi reddetti. Romano ise Tchouaméni’nin maaş taleplerinin çok yüksek olması ve Real Madrid’in transfer kapısını hiçbir zaman açmamış olması nedeniyle İngiliz kulübünün transferi hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceğini belirtiyor.