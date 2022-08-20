Brezilyalı, Real Madrid'deki başarılarla dolu kariyerinin ardından Old Trafford'a gelmeye hazırlanıyor.

Manchester United, Real Madrid'den Casemiro'yu kadrosuna kattı. Sezona oldukça kötü başlayan Kırmızı Şeytanlar, şimdi servet harcayıp kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor.

Casemiro, Los Blancos ile geçirdiği dokuz harika yılda beş Şampiyonlar Ligi kazandı ve Erik ten Hag, Brezilyalının orta sahaya çok ihtiyaç duyulan deneyimi getirebileceğini umuyor.

Casemiro, kulübün diğer yaz transferleri olan Tyrell Malacia, Christian Eriksen ve Lisandro Martinez gibi isimlere katılacak.

Manchester United, Casemiro için ne kadar ödedi?

Premier Lig devi, Casemiro'ya ilk olarak 60 milyon sterlin ödedi ve onu şimdiye kadarki en pahalı altıncı transferleri haline getirdi.

Bu ücret, bonuslarla birlikte toplamda 70 milyon sterlin'i buluyor.

Casemiro'nun Manchester United'daki sözleşmesinin süresi ne kadar?

Casemiro, Old Trafford'da 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Yani en azından 2026 yazına kadar Old Trafford'da olacak.

Brezilyalı orta sahanın maaşı da yükselecek. İspanya başkentindeki maaşının iki katına ulaşamayacak olsa da, yine de United'ın en çok kazananları arasında olacak.

Casemiro'nun transferi hakkında ne söylendi?

Manchester United, Casemiro'yu transfer etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Real Madrid anlaşmayı doğruladı ve Brezilyalıya duygusal bir veda etti. Beş Şampiyonlar Ligi ve üç La Liga şampiyonluğu da dahil olmak üzere İspanyol devindeki başarılarını listelediler.

Real'den yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Casemiro her zaman kulübümüzün değerlerini temsil edecek. Real Madrid için her şeyini veren örnek bir oyuncu.

"Real Madrid her zaman onun evi ve öyle kalaca. Ona ve tüm ailesine hayatının bu yeni aşamasında bol şans diliyoruz."

Casemiro, 22 Ağustos'ta düzenleyeceği basın toplantısı ile kulübe veda edecek.

Manchester United, Casemiro'yu neden transfer etti?

Manchester United, tüm yaz orta sahasını güçlendirmek istiyordu ve bir numaralı hedefi olan Frenkie de Jong Barcelona'dan ayrılmak istemiyor gibiydi.

Son haftalarda Fabian Ruiz ve Adrien Rabiot da United'ın gündemindeydi. Ancak Paris Saint-Germain, Ruiz'i kadrosuna katmaya hazır görünüyordu. Ligue 1 devi ayrıca Rabiot için yüksek bir bonservis değeri biçti.

Ten Hag, sezonun geri kalanında Scott McTominay ve Fred'e güvenemeyeceğine karar verdi ve birçok aksilikten sonra bir orta saha oyuncusu arayışını hızlandırdı.

Erik ten Hag, Casemiro'yu nasıl kullanacak?

Casemiro'dan büyük olasılıkla orta sahanın en gerisinde yer alması Madrid'de geçirdiği süre boyunca işgal ettiği dörtlü savunmaya yardım etmesi istenecek. Şu anda Ten Hag'ın kadrosunda bu pozisyonda doğal olan bir oyuncu yok gibi görünüyor, bu yüzden Brezilyalının bir etkisi olacağı neredeyse kesin.

Vatandaşı Fred'in yanı sıra Bruno Fernandes ve Christian Eriksen ile bir ortaklık kurmayı umacak ve Ten Hag, Casemiro'nun engin deneyiminin savunma açısından diğer orta saha oyuncularının yükünü hafifletmesini

Manchester United bu yaz başka kimi alacak?

Casemiro; Tyrell Malacia, Christian Eriksen ve Lisandro Martinez'in ardından United'ın dördüncü yaz imzası oldu.

Kırmızı Şeytanlar, radarlarında Barcelona beki Sergino Dest ve Yannick Carrasco ile kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. United, Carrasco'nun Atletico Madrid'deki takım arkadaşı Matheus Cunha'ya da baktı, ancak Brezilyalıyı Old Trafford'a çekmek için dokuz haneli bir meblağ gerekebileceğine inanılıyor.

PSV'nin Hollandalı kanat oyuncusu Cody Gakpo, Ajaxlı Antony ile birlikte Manchester kulübüyle yoğun bir şekilde bağlantılı. Ajax, Antony için 90 milyon sterlin istedi ve bu yüzden United'ın ilgisinin ertelediği düşünülüyor.