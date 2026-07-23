Manchester United, Real Madrid'den zorlu bir transferi gerçekleştirmek için yeniden harekete geçti

Manchester United, daha önce aynı konuda başarısız olmasının ardından, devam eden yaz transfer döneminde Real Madridli oyuncuyu kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti.

Manchester United, Brezilyalı Casemiro'nun Amerikan kulübü Inter Miami'ye gitmesinin ardından bir orta saha oyuncusu arıyor.

"The Sun" gazetesi, geçen kış ve mevcut yaz transfer döneminin başında kendisiyle temas kurulmasının ardından Aurelien Tchouameni'nin Real Madrid'de kalacağının, hatta sözleşmesini uzatmak üzere olduğunun göründüğünü belirtti.

Ancak Manchester United, Tchouameni'nin durumu hakkında yeniden bilgi aldı; zira Fransız orta saha oyuncusu, Casemiro'nun ayrılığının ardından hâlâ ön libero pozisyonunda uzmanlaşmış bir oyuncu arayan Manchester United'ın değerlendirdiği seçenekler arasında yer alıyor.

Tchouameni'nin özellikleri, Manchester United'ın belirlediği kriterlerle örtüşüyor: orta sahada savunma görevi üstlenebilecek ve takıma denge katabilecek genç bir oyuncu.

Daha çok hücuma yatkın olan yeni transferler Andre Santos ve Youri Tielemans'ın aksine, Fransız millî oyuncu doğuştan bir ön libero olarak kabul ediliyor.

Bununla birlikte, Jose Mourinho'nun 2026-2027 sezonunda Fransız oyuncuya güvendiği açık ve United'ın transferi bitirmesi zor bir görev olacak.