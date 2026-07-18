Manchester United, Rashford’u şaşırtıcı bir kararla şaşırttı

Manchester United, kanat oyuncusu Marcus Rashford’u yeni sezon hazırlıklarına katılmak üzere kadroya çağırdı; bu hamle, oyuncunun takımda kalmasına ve yaz transfer döneminde ayrılmamasına zemin hazırlayabilir.

Barcelona, geçen sezon Rashford'u kiralamayı başarmış ve oyuncu 49 maçta forma giymiş, bu maçlarda 14 gol atmış ve 14 asist yapmıştı.

"Sport" gazetesi, Barcelona'nın Rashford'u 30 milyon euroya satın alma opsiyonunu kullanmayı değerlendirdiğini, ancak beklemeyi tercih ettiğini ve daha sonra Anthony Gordon'u kadroya katarak planlarını değiştirdiğini bildirdi.

Rashford, Barcelona'daki kariyerinin sona erdiğinin farkında ve Dünya Kupası'nda Fransa ile oynanacak üçüncülük-dördüncülük maçının ardından futbol geleceğini belirlemeye başlayacak.

Transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano’ya göre, Manchester United, oyuncuyu teknik direktör Michael Carrick yönetimindeki hazırlık kampına çağırmaya karar verdi; Carrick, Rashford’u kadroda tutma olasılığını değerlendirmek istiyor.

Rashford, eski teknik direktör Ruben Amorim ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle Manchester United'dan ayrılmıştı; ancak ayrılışı kesin değildi, zira kulüple olan sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor.

Oyuncunun geleceğinin, yeni sezon hazırlık döneminin sona ermesinin ardından, Rashford'un da nihai karara dahil olmasıyla netleşmesi bekleniyor.

Buna karşılık, Manchester United, oyuncunun bir kez daha kiralık olarak ayrılmasına izin vermeme konusunda net bir tutum sergiliyor; kulüp, oyuncunun ayrılmasını ancak kalıcı bir transfer anlaşmasıyla kabul edecek.