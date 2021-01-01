Manchester United, Raphael Varane'ı transfer etmenin yollarını arıyor

Raphael Varane'ı transfer etmek isteyen Manchester United, bonservis bedelini düşürmeyi umut ediyor.

Birçok takım gelecek sezonun transfer planlamasına başladı. Premier Lig ekibi Manchester United da bu takımlardan biri...

İngiliz ekibi, Real Madrid'de forma giyen Raphael Varane'ı kadrosuna katmanın yollarını arıyor. Sezon sonunda İspanyol takımından ayrılmaya sıcak bakan başarılı savunmacıya, PSG de talip oldu.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Real Madrid, gelecek yıl sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.

Varane için 60 milyon sterlin'lik bir bonservis bedeli belirleyen Real Madrid, bu transferden gelecek parayı önümüzdeki sezonun kadrosunu kurarken kullanacak.

Maguire ile iyi bir ikili olabilirler

Raphael Varane'nın Harry Maguire ile iyi bir ikili olacağını düşünen Manchester United, 60 milyon sterlin'lik bonservisi düşürmeyi ümit ediyor.

Manchester Unied'ın efsane isimlerinden biri olan ve Ole Gunnar Solskjaer'in eski takım arkadaşı Gary Neville, Varane'ı Virgil van Dijk'tan sonra dünyanın en iyi stoperi olarak göstermişti.

Alex Ferguson da Varane'ı istemişti

Manchester United'ın efsane menajeri Alex Ferguson, Raphael Varane, Fransa'nın Lens takımında forma giydiği dönemde transfer etmek istemişti. O dönem Real Madrid'de danışman olarak görev yapan Zinedine Zidane, Fransa'ya gider vatandaşı olan oyuncuyu İspanyol ekibine transfer olma konusunda ikna etmişti.

2017'de bir kez daha Varane'ı transfer etmek isteyen Manchester United, olumsuz yanıt alınca Benfica'dan Victor Lindelöf'ü kadrosuna katmıştı.

Raphael Varane bu sezon ne yaptı?

2011 yılında transfer olduğu Real Madrid'de 10 yılda, 18 kupa kazanan Raphael Varane bu sezon La Liga'da 27 maçta görev aldı ve iki kez gol atmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde de 8 maçta görev yapan başarılı savunmacı, Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 36 karşılaşmada forma giydi.

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