Manchester United, Raphael Varane transferi için girişimlerini hızlandırdı

Jadon Sancho’yu kadrosuna katarak flaş bir transfere imza atan Manchester United’ın hız kesmeye niyeti yok.

Yeni sezonda Premier Lig şampiyonluğunu hedefleyen Manchester United, Real Madrid’in başarılı savunmacısı Raphael Varane ile anlaşmaya çok yaklaştı.

ESPN’in haberine göre; Real Madrid’in Varane için belirlediği fiyatı aşağı çekmeye yanaşması Manchester United’ı harekete geçirdi.

Real Madrid, Fransız savunma oyuncusu için ilk etapta 70 milyon euro bonservis talep etmişti. Ancak İngiliz kulübü, gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Varane için bu fiyatı yüksek bulmuştu.

Fransa’nın İsviçre’ye elenerek Euro 2020’ye erken veda etmesi de transfer görüşmelerinin hızlanmasında rol oynadı.

Real Madrid'in fazla seçeneği yok

28 yaşındaki savunmacının yeni sözleşme için isteksiz davranması, Real Madrid’i masaya oturmaya zorlayabilir. Mbappe ve Haaland gibi büyük isimlerin peşinde olan Real Madrid, bu hamleler için kaynak yaratmak istiyor.

İspanyol devi, Varane’ı 2022’de bedelsiz olarak kaybetmek yerine nispeten makul bir ücret karşılığında elden çıkarmaya razı olabilir.

Sergio Ramos’un kulüpten ayrılmasıyla savunmada güç kaybeden Real Madrid, Bayern Münih’ten Alaba’yı kadrosuna katmış, tecrübeli oyuncu Nacho ile de sözleşme yenilemişti.

Varane’ın ayrılması durumunda nasıl bir tercih yapacakları ise merak konusu. Villarreal ile bu sezon önemli bir çıkış yakalayan Pau Torres’in ismi Real Madrid ile anılsa da, oyuncunun 65 milyon euro’luk serbest kalma maddesi bu transferin önünde şimdilik büyük bir engel oluşturuyor.

Sancho transferi resmiyete döküldü

Manchester United, Borussia Dortmund’un genç yeteneği Jadon Sancho’yu 73 milyon sterlin karşılığında renklerine bağladığını açıklamıştı.

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