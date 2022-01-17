Manchester United, Ralf Rangnick'i sezon bitmeden gönderebilir

Ole Gunnar Solskjaer'in yerine geçici olarak Ralf Rangnick'i takımın başına getiren Manchester United, Alman teknik adamla yola devam etmeyi düşünmüyor.

Rangnick kulübedeki görevi sona erdikten sonra kulüpte danışman olarak kalmaya devam edecek.

Manchester Evening News kaynaklı haberde; kulübün takımın yeni teknik patronunu belirlemek için yaz aylarını beklemeyeceği belirtildi.

Tottenham örneği

Tottenham'ın geçen yıl Jose Mourinho'yu gönderdikten sonra yaşadıklarından ders çıkaran Manchester United, görevi devralacak ismi en kısa sürede kesinleştirmek istiyor.

Mourinho'yu kovduktan sonra sezonu geçici menajer Ryan Mason'la tamamlayan Tottenham, teklif götürdüğü birçok isimden olumsuz yanıt alınca Nuno Espirito Santo'yla anlaşmak zorunda kalmıştı.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Tottenham, Nuno Espirito'nun yerine Conte'nin getirilmesiyle toparlanma sürecine girdi.

Manchester United yönetimi, benzer bir duruma düşmemek için aday isimler üzerinde şimdiden yoğunlaşmaya başladı.

Listedeki teknik direktörler arasında PSG'yi çalıştıran Mauricio Pochettino, Leicester'ın teknik patronu Brendan Rodgers ve Ajax'taki başarısıyla dikkat çeken Erik ten Hag yer alıyor.

Akıllara Moyes geldi

United, 2013'te Sir Alex Ferguson'ın yerine David Moyes'u göreve getirdiğinde yaşanan gecikmenin tekrarlanmasını istemiyor.

Moyes ile 9 Mayıs'ta el sıkışan United, Everton'a serbest kalma bedeli ödemeyi kabul etmediği için İskoç teknik adamın sözleşmesinin sona erdiği 30 Haziran tarihini beklemek durumunda kalmıştı.

Pochettino'nun sezon devam ederken United'ın başına geçmeye sıcak baktığı, kulübün ise PSG'ye serbest kalma bedeli ödemeyi göze aldığı belirtiliyor. Pochettino'nun PSG ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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