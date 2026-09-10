Manchester United rahat bir gece geçirip Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçına çıkan rakibi karşısında farklı galibiyet aldı

Manchester United, Şampiyonlar Ligi sezonuna ikna edici bir galibiyetle başladı. Old Trafford’da Michael Carrick’in ekibi, FK Sabah karşısında zorlanmadı ve rakibini 4-0’la sahadan sildi.

Manchester United maça tutuk başladı, ancak yarım saate kalmadan kilidi açtı. Patrick Dorgu’nun ortasını Matheus Cunha ön direkte iyi takip ederek ağlara gönderdi: 1-0. Yine de ev sahibi ekip dikkatli kalmak zorundaydı, çünkü Sabah da zaman zaman tehlikeli geldi. Joy-Lance Mickels, kafa vuruşuyla eşitliğe çok yaklaştı.

Yine de United, maçın kontrolünü devre arasından önce tamamen eline aldı. Youri Tielemans, yeni takımı adına ilk asistini Bruno Fernandes’e dönerek çıkardığı topu adeta servis ederek yaptı. Kaptan, soğukkanlı bir vuruşla skoru 2-0’a getirdi.

Bununla da yetinmedi. Benjamin Sesko, devre arasından hemen önce skoru 3-0’a taşıdı. Bryan Mbeumo’nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Sesko, rakibini geçtikten sonra topu boş ağlara gönderdi.

Böylece İngiliz ekibi için işler yolundaydı; ikinci yarıda ise tempoyu gerçekten yükseltme konusunda isteksiz kaldı. Oyuna sonradan giren Joshua Zirkzee ise hareketlilik getirdi ve bu da 68. dakikada 4-0’ı getirdi.

Hollandalı oyuncu topu topuğuyla kaleye doğru gönderdi, ardından kaleci Stas Pokatilov tamamen ne yapacağını şaşırdı. Top bu şekilde kale çizgisinin önünde kaldı ve Lisandro Martínez’e son dokunuşu yapma fırsatı verdi.

Karşılaşmanın son bölümünde fazla bir şey yaşanmadı. United, 4-0’dan oldukça memnun görünüyordu ve Sabah’ın da skoru değiştirecek gücü yoktu. Orphe Mbina teselli golüne çok yaklaştı, ancak kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.