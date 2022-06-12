Manchester United, PSG ve Real Madrid'in ardından Richarlison yarışına Tottenham da dahil oldu

Brezilyalı forvet Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin listesinde yer almasına rağmen, Everton yönetimine transfer için baskı yapmıyor.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Tottenham, Richarlison için temaslara başlayan ekiplerin arasına katıldı.

Kuzey Londra ekibinin yöneticileri, Brezilyalı golcünün temsilcileriyle bu yaz gerçekleşecek bir transfer için bir araya geldi.

Richarlison'un durumuyla ilgili nabız yoklayan Tottenham henüz Everton'a resmi bir teklif götürmedi.

Richarlison ile hangi takımlar ilgileniyor?

25 yaşındaki oyuncuyu yakından takip eden tek takım Tottenham değil. Dört kulüp daha, Richarlison'la ilgili planlarını öğrenmek için Everton'la bağlantı kurdu.

Robert Lewandowski'yi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Bayern Münih forvete takviye yapmak istiyor.

Erling Haaland ve Kylian Mbappe'yi elinden kaçıran La Liga şampiyonu Real Madrid bir süredir takip ettiği Richarlison için hamle yapabilir.

Paris Saint-Germain; Mbappe, Messi, Neymar üçlüsüne sahip olmasına rağmen kadrosunu derinleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Erik ten Hag'ın gelişiyle kadroda revizyona gitme kararı alan Manchester United da Richarlison için adı geçen takımlar arasında.

Ancak bahsi geçen ekiplerin hiçbiri şu ana kadar Everton'a teklifte bulunmadı.

Richarlison 2022'de Everton'dan ayrılacak mı?

Brezilya milli takımının da formasını giyen golcü oyuncu Everton'dan ayrılma konusunda aceleci değil. Richarlison'un sözleşmesinin 2024'e kadar devam etmesi de Everton'ın elini güçlendiriyor.

Fakat Richarlison geçmişte verdiği röportajlarda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme isteğini dile getirmişti.

Richarlison'un önceliği kariyerini 2017'de Watford formasıyla adım attığı İngiltere'de sürdürmek. Bu, Tottenham ile Manchester United'ı avantajlı konuma getiriyor.

Premier Lig'de toplam 48 golü bulunan Richarlison, İngiltere'deki üst düzey savunmalarla baş edebileceğini kanıtladı. Brezilyalı oyuncu Everton'daki dört sezonunda da çift haneli gol sayılarına ulaştı.