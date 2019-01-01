Manchester United - PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Premier Lig'de çıkışa geçen Manchester United, Paris Saint-Germain'i ağırlıyor.
Old Trafford'da oynanacak karşılaşma saat 23:00'te başlayacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek.
Kritik karşılaşma beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
Maç öncesinde öne çıkan OPTA istatistikleri
- Manchester United ile Paris SG, ilk kez bir resmi maçta karşılaşıyor. İngiliz ile Fransız takımları arasında iki ayaklı Şampiyonlar Ligi eleme turlarında gerçekleşen son beş eşleşmenin dördünde turu Fransa temsilcileri geçti.
- Bugüne kadar Avrupa kupalarında Manchester United'ı deplasmanda yenmeyi başarabilen herhangi bir Fransız takımı olmadı (4B 10M). Şampiyonlar Ligi'nde bu deplasmanda kaybetmeyen sadece iki Fransa temsilcisi var: Monaco (Mart 1988'de 1-1) & Lille (Ekim 2005'te 0-0).
- Avrupa arenasında İngiliz takımlarıyla deplasmanda oynadığı 10 karşılaşmanın sadece birini kazanabilen Paris SG (4B 5M), tek galibiyetini Mart 2016'da son 16 turunda Chelsea'yi yenerek aldı (2-1).
- Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında oynadığı son dokuz maçın sadece birini kazanabilen Manchester United (3B 5M), tek galibiyetini Mart 2014'te Olympiakos'u yenerek aldı (3-0).
- Şampiyonlar Ligi'nde üst üste yedinci kez grup aşamasını geçen Paris SG; Real Madrid (22), Barcelona (15) ve Bayern Münih'in (11) ardından en uzun serinin sahibi konumunda. Ancak Fransız ekibi, bu süreçte çeyrek finalin ötesine geçemedi ve son iki sezonda son 16 turunda elendi.
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında en fazla gol atan takım Paris SG (17).
- Bu sezon Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı yedi golün dördü, karşılaşmaların 85'inci dakikasından sonra geldi (%57).
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında en az gole sahne olan maçlar Manchester United'ın sahası Old Trafford (3 maçta 2 gol).
- Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk iki maçta üç gol atan Romelu Lukaku, saha sonra forma giydiği 11 karşılaşmada sadece iki kez gol sevinci yaşadı.
- PSG forması giyen Kylian Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi'nde attığı 13 golün dokuzu deplasman maçlarında geldi (%69).