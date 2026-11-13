Manchester United, Pochettino'ya İngiltere'de yeni bir şans veriyor

Reklam

Manchester United, yeni teknik direktörünün Mauricio Pochettino olduğunu resmen açıkladı. Arjantinli teknik adam, sezona hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yapılmasının ardından perşembe günü görevden alınan Michael Carrick’in yerini aldı.

Pochettino, bugüne kadar ABD Millî Takımı’nı çalıştırıyordu. Sözleşmesindeki 10 milyon euroyu aşan çıkış maddesi sayesinde Manchester United’a sezon ortasında katılabilecek olan teknik adam, resmen 18 Kasım’da göreve başlayacak.

Kulübün internet sitesinde, "Arjantinli teknik adam; yüksek tempolu hücum futbolu, güçlü ve birbirine bağlı takımlar kurmaya verdiği önem ve oyuncuları bireysel olarak geliştirme konusundaki üstün geçmişiyle tanınıyor" ifadeleri yer aldı.

Arjantinli teknik adam, Premier Lig’e yabancı değil. İngiltere’de daha önce Southampton, Tottenham Hotspur ve Chelsea’yi çalıştırdı. Tottenham ile 2019’da Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Takımı, yarı finalde Ajax’ı son anda mağlup etmişti.

Reklam Reklam

Pochettino, ABD ile Dünya Kupası’nda son 16 turuna ulaştı. Belçika karşısında alınan 4-1’lik acı yenilgi, çeyrek final umutlarını sona erdirdi.

Related Topics

Gelecek maçlar LIV Premier Lig 11:30 MUN

Manchester United’ı içinde bulunduğu kötü durumdan çıkarma görevi Pochettino’nun. Eski gücünden uzaklaşan dev kulüp, şu anda Premier Lig’de 18. sırada. Yönetimin Carrick’i görevden almasının başlıca nedeni de bu.

Carrick, Manchester United’ı geçen sezon üçüncülüğe ve Şampiyonlar Ligi biletine taşımıştı. Bu nedenle yeni sezon öncesinde büyük bir iyimserlik vardı ancak bu beklenti sahaya yansımadı. Takım ligde yalnızca bir kez kazandı ve Şampiyonlar Ligi’nde de kötü performans gösteriyor.

Reklam

Kötü gidişat nedeniyle kulüp yönetimi, Old Trafford’da yeni bir sayfa açmaya karar verdi. Pochettino’yu zorlu bir görev bekliyor: Millî maç arasının ardından Manchester United, Anfield’da Liverpool ile karşılaşacak.

Pochettino, daha önce İngiltere’de yeniden çalışmak istediğini belirtmişti. 54 yaşındaki teknik adam, Espanyol ve Paris Saint-Germain’de de görev yaptı.

Reklam

Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ilk sınavı 25 Kasım’da olacak. Zor günler geçiren Manchester United, o gün Sporting Portugal’a konuk olacak.