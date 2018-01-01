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Manchester United, Ozan Kabak'ı 7.5 milyon euro'ya bitirmeye hazırlanıyor

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Manchester United'ın, Galatasaray'ın genç savunmacısı Ozan Kabak'ı devre arasında serbest kalma bedeli karşılığında transfer edeceği iddia edildi.

Manchester United, Galatasaray'ın 18 yaşındaki savunmacısı Ozan Kabak'ı renklerine bağlamak için harekete geçiyor.

Daily Mail'in haberine göre; Premier Lig devi, 20 milyon euro değer biçilen Ozan Kabak'ı 7.5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini kullanarak Ocak ayında kadrosuna katacak.

Napoli'den Koulibaly ve Leicester City'den Maguire ile ilgilenen United menajeri Jose Mourinho, savunmaya yapacağı genç oyuncu takviyesinde ise Ozan Kabak ile Porto'dan Eder Militao isimleri üzerinde duruyor.

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Manchester ekibinde koltuğu sallantıda olan Portekizli menajerin geleceği henüz belli olmazken; United, Mourinho ile yola devam etmemesi halinde de Ozan için harekete geçecek.

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