Portekizli menajerin kendisine saygısızlık yaptığını söyleyen Martial, o günleri kötü hatırlıyor.

NE OLDU? Mourinho, Martial'ın sözleşme imzalanmasından bir yıl sonra Manchester United'ın patronu olarak görevi devraldı.

Ancak Fransız oyuncu, Portekizli teknik direktör yönetiminde yerini kaybetti ve Zlatan Ibrahimovic'in 9 numara formasını alması ve Alexis Sanchez'e yerini kaybetmesiyle zor günler yaşadı.

NE DEDİLER: "Her şey, forma numarasıyla başladı" dedi France Football'a.

"Tatilde bana 11 numaraya geçip geçmeyeceğimi soran bir mesaj gönderdi ve bunun harika olduğunu, çünkü efsane Ryan Giggs'in numarası olduğunu söyledi.

"Ona Giggs'e büyük saygım olduğunu söyledim, ama 9 numaramı tercih ettiğimi belirtti.

"Ve kulübe geri döndüğümde 11 numaralı formayla karşılaştım. Yani numaramı benden almıştı.

"Bana doğrudan saygısızlık yaptı. Basında benden bahsetti, küçük ifadeler kullandı. Tıpkı Real Madrid'de Karim Benzema ile yaptığı gibi benimle de alay etti.

"[2017-18] sezonunda, takımın ilk yarıda en çok gol atan oyuncusu oldum. Sezonun başında Alexis Sanchez'i getirdi ve sonra ben fazla oynamadım.

"Dünya Kupası sezonuydu ve bana çok pahalıya mal oldu, özellikle Fransız takımı kazandığı için, orada olmalıydım diye düşündüm."

BÜYÜK RESİM: Martial, Mourinho'nun ayrılmasından sonra United'ın ilk 11'inde düzenli bir yer bulması biraz zaman aldı.

Old Trafford'daki en üretken sezonu, Premier Lig'de 31 maça çıktığı ve 17 gol attığı ve ayrıca Avrupa Ligi'nde dört gol attığı 2019-20 sezonuydu.

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