Manchester United oyuncularına, Como karşısında Şampiyonlar Ligi'nde aldıkları 4-1'lik küçük düşürücü yenilginin ardından perşembe günü önceden planlanmış izinleri verildi. Zor günler geçiren kadrosu kritik bir Premier League maçı öncesinde toparlanmaya hazırlanırken teknik direktör Michael Carrick yoğun baskı altında.

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Zor günler geçiren kadroya maç sonrası dinlenme

Manchester United'ın A takım kadrosu, perşembe günü için önceden planlanan iznin ardından cuma günü antrenmanlara dönecek. ESPN'e göre bu ara, takımın Şampiyonlar Ligi'nde Serie A ekibi Como'ya deplasmanda 4-1 yenilerek ağır bir mağlubiyet almasının ardından geldi.

Takımın İtalya'dan dönüş uçağı perşembe sabaha karşı Manchester'a indi. Oyunculara bir gün izin verilmesi kararı, hafta sonundaki maç öncesinde yalnızca toparlanma protokolleri doğrultusunda alındı.

Taktik anlaşmazlık ve tarihî mağlubiyet

Cesc Fabregas'ın takımına karşı alınan ağır yenilgi, soyunma odasında artan rahatsızlığı ortaya çıkardı. Kaptan Bruno Fernandes, maçın hemen ardından takımın taktiklerini açıkça eleştirdi. Carrick ise kaptanının değerlendirmesine hızla karşılık vererek oyuncularının “koşu” performansını ve genel çalışma temposunu sorguladı.

Bu sonuç, Manchester United'ın Kasım 1994'te Barcelona'ya 4-0 yenilmesinden bu yana Şampiyonlar Ligi'nde aldığı en ağır mağlubiyet oldu. Avrupa'daki ilk üç maçının ikisini kaybeden takım, lig aşaması tablosunda 20. sırada kaldı.

Getty Images

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Artan baskı ve sakatlık krizi

Como yenilgisi, Manchester ekibinin kötü gidişatını sürdürdü. Manchester United, tüm kulvarlarda oynadığı son yedi maçta galibiyet alamadı. Bu süreçte Manchester City, Brighton, Atletico Madrid ve Como'ya yenildi. Ligdeki durumu da bir o kadar endişe verici: Sezon boyunca yalnızca bir lig maçı kazanabildi ve Premier League'de 13. sırada yer alıyor.

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Carrick ayrıca ciddi bir sakatlık kriziyle uğraşıyor. Teknik direktör, Luke Shaw, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Lisandro Martínez, Ayden Heaven ve Benjamin Sesko'nun da aralarında bulunduğu birçok kilit oyuncunun fiziksel durumuyla ilgili önemli endişeler taşıyor.

Bournemouth ile kritik maç kapıda

Oyuncular, kısa hazırlık sürecine başlamak üzere cuma günü antrenman tesislerinde yeniden bir araya gelecek. Takımın odağını vakit kaybetmeden pazar günü Bournemouth ile evinde oynayacağı kritik Premier League maçına çevirmesi gerekiyor.

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Manchester United perşembe günü dinlenirken sıradaki rakibi Avrupa kupalarında mücadele ediyordu. Bournemouth, Avrupa Ligi'nde AC Milan ile karşılaşmak üzere deplasmana gitti. Bu da hafta sonu öncesinde Manchester United'a fiziksel açıdan küçük bir avantaj sağlayabilir.