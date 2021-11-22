Manchester United oyuncularından görevden alınan Ole Gunnar Solskjaer'e mesaj

Premier Lig'deki son maçında Watford'a 4-1 kaybeden Manchester United'da beklenen oldu ve pazar günü öğle saatlerinde Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verildi.

Bu ayrıldığın ardından özellikle United oyuncularının tepkileri merak ediliyordu.

Takımın İspanyol kalecisi De Gea ile Marcus Rashford ve Harry Maguire, hocalarının gitmesinden sonra sosyal medyada onu andılar.

Ne söylendi?

Norveçli menajeri 'efsane' olarak nitelendiren De Gea, Solskjaer'in üç yıllık dönemi boyunca her zaman her şeyi verdiği konusunda ısrar etti.

İspanyol kaleci, Twitter'a şunları yazdı:

"Her zaman her şeyi verdin ve herkes, senin Manchester Utd'de bir efsane olduğunu biliyor."

You always gave everything and everyone knows you are a legend at @ManUtd 🔴 pic.twitter.com/lXtb5MR7bc — David de Gea (@D_DeGea) November 21, 2021

Kulüp kaptanı Harry Maguire ve Marcus Rashford, De Gea'nın ardından Solskjaer'e mesaj gönderen diğer oyunculardı.

2019'da Leicester City'den 80 milyon pound ile transfer edilen ve Solskjaer'in en pahalı transferi olan İngiliz stoper, sosyal medyada şunları söyledi:

"Beni dünyanın en iyi kulübüne kazandırdın ve bana futboldaki en büyük onuru verdin.

"Sana büyük saygı duyuyorum ve sonsuza kadar minnettarım. Her şey için teşekkürler patron. Efsane."

You signed me for the best club in the world and gave me the biggest honour in football. Huge respect and forever grateful.



Thankyou for everything boss.



Legend 🔴 pic.twitter.com/coBoYmEvFv — Harry Maguire (@HarryMaguire93) November 21, 2021

İngiltere Millî Takımı'nın forveti Marcus Rashford da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Solskjaer ile olan bir antrenman fotoğrafını koyup "Kulüp efsanesi" mesajını yazdı.

Club legend ♥️ pic.twitter.com/Dhef4U0T2A — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) November 21, 2021

De Gea'nın Watford mağlubiyetine tepkisi

De Gea, ayrılmasından sonra Solskjaer'e içten bir mesaj göndermiş olabilir, ancak United'ın Watford'a 4-1 yenilmesine ilişkin değerlendirmesinde oldukça sertti.

31 yaşındaki oyuncu, takımın Vicarage Road'da ve saha dışında ne yapacağını bilmez bir halde olduğunu kabul ederek, Solskjaer'in taktiksel anlamda yetersiz olduğunu dolaylı yoldan vurguladı.

De Gea, BBC Sport'a verdiği demeçte şu yorumu yaptı:

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"Bugün oynama şeklimiz utanç vericiydi.

"Zor bir durumdayız. Topla ne yapacağımızı bilmiyoruz, çok gol yiyoruz. Korkunç.

"Hocayı ve ekibi suçlamak kolay ama sahada olanlar oyuncular ve sahada gol atması ve mücadele etmesi gerekenler onlar."