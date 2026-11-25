Mauricio Pochettino, Manchester United'ın başındaki ilk puanını aldı ancak Sporting CP deplasmanındaki 2-2'lik kaotik beraberlik, kaybedilmiş iki puan gibi hissettirecek. Kaptan Bruno Fernandes, eski takımına karşı iki dakika içinde iki gol atarak Şampiyonlar Ligi maçını tersine çevirdi. Ancak United, bitime on dakika kala üstünlüğünü koruyamadı.

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Pochettino'nun takımın başındaki ilk maçında Anfield'da aldığı sarsıcı 4-0'lık yenilginin ardından United, daha düzenli ve toparlanma belirtileri gösteren bir oyun ortaya koymak için Estadio Jose Alvalade'ye geldi. İlk 25 dakikada 162 pas tamamlayan konuk ekip, yaklaşık yarım saat boyunca topa sahipken belirgin biçimde daha güvenli göründü. Ardından kendi hatalarının yol açtığı kaos başladı. Lisandro Martinez'in 29. dakikada neden olduğu kolay penaltıda Senne Lammens, Luis Suarez'in vuruşunu rahatlıkla kurtardı. Ancak sadece 75 saniye sonra Belçikalı kaleci, Maxi Araujo'yu düşürmek için düşüncesizce kalesinden çıktı ve Suarez'e 33. dakikada ikinci penaltıyı gole çevirme fırsatı verdi.

United'ın hayal kırıklığı 40. dakikada iyice arttı. Amad Diallo'nun kafayla attığı beraberlik golü, pozisyonun başlangıcında Youri Tielemans'a temiz müdahalesi nedeniyle ağır bir kararla faul ve sarı kart verilmesinin ardından anlaşılmaz biçimde iptal edildi. İkinci yarının hemen başında maçın gidişatı değişti. Martinez'in kazandırdığı penaltıyı Fernandes 48. dakikada gole çevirdi. İki dakika sonra kaptanın uzaktan çektiği sıradan şut, zemindeki beklenmedik bir çukura çarpıp yön değiştirerek Kaique'yi geçti. Yine de United'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasman galibiyeti için beş yıllık bekleyişi sürüyor: Lammens, 80. dakikada kolay bir ortayı elinden kaçırınca Suarez beraberliği sağladı. VAR, Patrick Dorgu'nun hafif faulü nedeniyle Kaique'nin kendi kalesine attığı golü iptal etti. Uzatma dakikalarında Tielemans kırmızı kart gördü ve United, üç puan alması gereken maçtan on kişiyle bir puan çıkardı.

GOAL, Manchester United oyuncularının Estadio Jose Alvalade'deki performanslarını değerlendirdi...

Kaleci & Savunma

Senne Lammens (4/10): Belçikalı kaleci için unutulacak bir geceydi. İlk beş dakika içinde rahat tavırla yaptığı bir uzaklaştırma yüzünden az kalsın zor durumda kalıyordu. Suarez'in 30. dakikadaki kötü penaltısını kurtararak kısa süreliğine kahraman gibi görünse de 75 saniye sonra kontrolsüz biçimde Araujo'ya doğru çıkıp bir penaltıya daha neden oldu. Daha kötüsü 80. dakikada geldi: Ivan Fresneda'nın yüksekten gelen kolay ortasını anlaşılmaz biçimde Suarez'in ayaklarına bıraktı ve Sporting'e beraberliği hediye etti.

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Noussair Mazraoui (7/10): Araujo'ya fazla kolay geçildikten sonra 10. dakikada aldığı omuz darbesini atlattı. United topa sahipken üçlü savunmaya geçtiğinde sağ kanatta ileri çıkarak oyuna genişlik kattı. 64. dakikada yerini Diogo Dalot'a bırakana kadar da tek bir hatalı pas vermedi.

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Leny Yoro (7/10): Liverpool karşısında zorlandıktan sonra otoriter bir performansla karşılık verdi. 16. dakikada Joshua Zirkzee'yi pozisyona sokan güzel bir pas attı, 27. dakikada Araujo'yu durdurmak için kritik bir kafa vuruşuyla topu uzaklaştırdı ve 38. dakikada Suarez'in yakın mesafeden gol atmasını önemli bir kayarak müdahaleyle önledi.

Harry Maguire (7/10): Matthijs de Ligt'in yerine ilk 11'e döndü ve güven veren oyunuyla Pochettino'nun kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmadı. 35. dakikada Issa Doumbia'nın şutunu önemli bir müdahaleyle engelledi, Geny Catamo'nun 60. dakikadaki tehlikeli ortasını uzaklaştırdı ve maçın son bölümündeki baskıya direndi.

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Lisandro Martinez (7/10): Oyun kurulurken içe kat eden geçici bir sol bek olarak görev yaptı ve inişli çıkışlı bir akşam geçirdi. Catamo'ya yaptığı özensiz müdahaleyle ilk penaltıya neden oldu ancak Lammens, Suarez'in vuruşunu kurtardı. Ardından 47. dakikada Sporting ceza sahasına girip Eduardo Quaresma'nın faulünü alarak geri dönüşü başlatan penaltıyı kazandırdı ve hatasını telafi etti.

Orta saha

Youri Tielemans (5/10): Amad'ın haksız yere iptal edilen golünün başlangıcında topu temiz biçimde kazanmasına rağmen 40. dakikada gördüğü sarı karta büyük tepki duymakta haklıydı. Ancak 12. dakikada Araujo'ya doğru yaptığı isabetsiz kafa vuruşunda zaten paniklemiş görünmüştü. Uzatmaların üçüncü dakikasında Sergi Altimira'ya yaptığı gerçekten geç müdahale nedeniyle ikinci sarı kartı gördüğünde ise itiraz edecek durumda değildi.

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Kobbie Mainoo (7/10): Orta sahada sakin, çalışkan ve soğukkanlıydı. Tielemans'la birlikte akıllıca baskı yaptı, United'ın maçın başındaki uzun süreli topa sahip olma üstünlüğüne katkı verdi ve takım üçüncü golü ararken 79. dakikada Bryan Mbeumo ile iyi bir pas bağlantısı kurdu.

Bruno Fernandes (8/10): İlk yarıda sessizdi, ardından eski takımına karşı kontrolü ele aldı. United'ın kaleyi bulan ilk şutunda, 48. dakikadaki penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirdi. İki dakika sonra topun zemindeki bir çukura çarpmasıyla gelen büyük şans sayesinde skoru 2-1 yaptı. Hızlı bir hat-trick ararken 54. dakikada kullandığı serbest vuruşu direğin hemen yanından dışarı gönderdi. Ayrıca 82. dakikada Kaique'nin kendi kalesine çeldiği korneri kullandı ve uzatma dakikalarında alkışlar eşliğinde oyundan çıktı.

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Hücum

Amad Diallo (7/10): Aldığı bir darbe nedeniyle 77. dakikada oyundan çıkana kadar United'ın açık oyundaki en hareketli hücum tehdidiydi. 40. dakikada direkten dönen kendi vuruşunu kafayla tamamlayarak attığı golün iptal edilmesiyle şanssızlık yaşadı. Üç dakika sonra bir başka şutunu az farkla dışarı gönderdi ve Fernandes'in ikinci golünde şanslı bir asist yaptı.

Bryan Mbeumo (6/10): Zirkzee oyundan çıkana kadar sol kanatta disiplinle genişliği korudu, ardından merkeze geçti. 23. dakikada ceza sahasına girerken mücadeleci yönünü gösterdi ve son bölümde Mainoo ile iyi anlaştı. Ancak hücumlarını sonuca ulaştıramadı ve uzatma dakikalarında oyundan çıkmadan önce Kaique'yi sınayamadı.

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Joshua Zirkzee (6/10): Matheus Cunha'nın cezalı olmasıyla ilk 11'de başladı ve maçın başlarında akıllı koşular yaptı. Yoro'nun pasına yetişip 16. dakikada yaptığı voleyle topu üstten dışarı gönderdi. 49. dakikadaki iddialı penaltı itirazı kabul edilmedi. 64. dakikada oyundan alınmadan önce yaklaşık 20 metreden çektiği sert şutla topu direğin hemen yanından dışarı gönderdi.

Yedekler & Teknik direktör

Patrick Dorgu (6/10): 64. dakikada Zirkzee'nin yerine girdi ve 71. dakikada Araujo'nun Amad'dan önce uzaklaştırmak zorunda kaldığı müthiş bir orta yaptı. 82. dakikada VAR incelemesinin ardından Kaique'nin koluna hafif teması nedeniyle şanssız bir faul kararıyla karşılaştı. Bu karar, United'a maçın son bölümünde galibiyeti getirecek golü geçersiz kıldı.

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Diogo Dalot (6/10): 64. dakikada Mazraoui'nin yerine girdi, savunmada hatasız oynadı ve beş dakika sonra dar açıdan çektiği, Goncalo Inacio tarafından engellenen şutla gol atmaya yaklaştı.

Shea Lacey (5/10): Amad'ın darbe almasının ardından 77. dakikada zorlu bir ortamda oyuna girdi. Sporting beraberliği yakalamak için yüklenirken maçın temposuna ayak uydurmakta zorlandı ve iz bırakamadı.

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Andrey Santos (N/A): Uzatmaların ikinci dakikasında Fernandes'in yerine girdi; etki yaratmak için çok geçti.

Mason Mount (N/A): Uzatmaların ikinci dakikasında Mbeumo'nun yerine girdi. Kısa süre sonra Tielemans'ın oyundan atılması, United'ı skoru korumaya yöneltti.

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Mauricio Pochettino (6/10): Hâlâ ilk galibiyetini bekliyor ancak bu maç, Anfield'daki performansa göre belirgin bir ilerlemeydi. Matthijs de Ligt'i yedeğe çekip Maguire, Mazraoui ve Amad'ı yeniden oynatma kararı karşılığını verdi. United'ın akıcı oyun kurması, Sporting'in açık oyundaki xG değerini yalnızca 0,64'te tuttu. United devre arasına kadar neredeyse hiçbir pozisyon üretemedi ve 2-1'lik üstünlükte maçın kontrolünü bıraktı. Ancak sonuçta kötü hakem kararları ve kalecinin iki bariz hatası ona pahalıya mal oldu.