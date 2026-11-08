Manchester United, Old Trafford'da Aston Villa karşısında kâbus gibi bir başlangıcın ardından toparlanarak sıra dışı bir maçta 4-4 berabere kaldı. 4-2 geriye düşen Michael Carrick'in takımına bir puanı, Joshua Zirkzee ve Patrick Dorgu'nun maçın sonlarında attığı goller getirdi.

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Old Trafford, Premier League döneminin en istikrarsız performanslarından birine sahne oldu. Manchester United ile Aston Villa, savunmadaki zaafların ve bireysel direncin belirlediği maçta sekiz golü paylaştı. Alysson Edward ve Nicolas Jackson, hareketsiz kalan savunma hattından yararlanınca United, ilk dört dakika içinde iki gol geriye düşerek istenmeyen bir kulüp rekoru kırdı. Bruno Fernandes penaltıdan attığı golle ev sahibi ekibin umutlarını kısa süreliğine canlandırdı. Ancak Youri Tielemans'ın golü ve John McGinn'in penaltısı, maçın United için artık kurtarılamayacağı izlenimini yarattı.

Ancak Michael Carrick'in ikinci yarıda yaptığı taktik değişiklik sonunda meyvesini verdi. Leon Goretzka, Villa'nın dördüncü golünü atsa da United'ın son bölümdeki baskısı sonuç getirdi. Joshua Zirkzee'nin 92. dakikadaki golü, heyecan dolu bir finalin önünü açtı. Patrick Dorgu, uzatma dakikalarının altıncı dakikasında dramatik beraberlik golünü kaydetti. Alınan bir puan United'ın itibarını kurtarsa da savunmaya ilişkin veriler, takımın yoğun baskı altında yapısal bütünlük sağlamakta zorlandığını gösteriyor.

Kaleci ve savunma

Senne Lammens - 4/10

İlk dört dakikada iki gol yiyen genç kaleci için zor bir öğleden sonraydı. Önündeki savunmanın bir bütün olarak dağılmasından tek başına sorumlu tutulamaz. Ancak tedirgin savunma hattını sakinleştirecek güven veren bir duruş sergileyemedi. Kaleyi bulan altı şutla karşılaşmasına rağmen maçı yalnızca üç kurtarışla tamamladı.

Noussair Mazraoui - 5/10

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Tielemans'ın golüne giden süreçte önemli bir rol oynadı, ancak umduğu şekilde değil. Skoru 2-2'ye getiren pozisyonda teknik olarak onun da katkısı kayıtlara geçti. Maatsen'ın kanattan yaptığı bindirmeleri durdurmakta zorlandı.

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Leny Yoro - 4/10

Genç oyuncu sahada zorlu bir sınav verdi ve Nicolas Jackson'ın fiziksel gücü karşısında zorlandı. İlk gollerdeki pozisyon alışında soru işaretleri vardı. İç sahada dört gol yiyen savunma hattını organize etmek için gereken tecrübeli oyuncu iletişimini de sağlayamadı.

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Harry Maguire - 3/10

Tecrübeli oyuncudan beklenen otoriteyi yansıtmayan bir performanstı. Maguire'ın da parçası olduğu stoper ikilisi, ilk yarıda defalarca kolayca geçildi. Kötü geçen ilk 45 dakikanın ardından devre arasında yerini genç Ayden Heaven'a bırakarak maçı erken tamamladı.

Diogo Dalot - 5/10

Kanatta hücuma bir miktar katkı sağladı ancak Goretzka'nın golünde pozisyonunu kaybetti. Carrick, sonucu kurtarmak için kanatta daha fazla hareketlilik ararken 66. dakikada onu oyundan aldı.

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Orta saha

Matheus Cunha - 6/10

Alışılmışın dışında daha geride oynadı ve savunma ile hücum arasında köprü kurmaya çalıştı. Çok sayıda başarılı pas yaptı ancak Goretzka ve McGinn'in ceza sahasına geç koşularını takip etmekte zorlandı.

Kobbie Mainoo - 6/10

Pres altında topu koruma becerisini zaman zaman gösterdi ancak maçın kaotik yapısı nedeniyle oyun uzun süreler boyunca orta saha üzerinden akmadı. Tielemans, McGinn ve Kamara'dan oluşan güçlü Villa üçlüsü karşısında oyuna her zamanki ritmini kazandırmakta zorlandı.

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Youri Tielemans - 7/10

Eski takımına karşı taktik açıdan sıra dışı bir maç oynadı. Topa sahipken etkiliydi ve devre arasından hemen önce skoru 2-2'ye getiren kritik golü attı. İkinci yarıda etkisi azaldı ve 66. dakikada oyundan alındı.

Hücum

Bruno Fernandes - 8/10

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Takımın itici gücüydü. 16. dakikada penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirdi ve son bölümdeki baskının mimarı oldu. 96. dakikadaki beraberlik golünün asistini yaparak United'ın büyük bir mücadeleyle sahadan bir puanla ayrılmasını sağladı.

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Amad Diallo - 5/10

Ian Maatsen karşısında belirgin bir etki yaratmakta zorlandı. Driplingleri her zamanki kadar etkili değildi. United daha doğrudan bir oyuna yönelirken 66. dakikada yerini başka bir oyuncuya bıraktı.

Bryan Mbeumo - 6/10

Topsuz oyunda çok çalıştı ve maçın orta bölümünde hücum bölgesinde bir şeyler üretmeye en yakın isim gibi göründü. Son hamlelerden biri olarak 83. dakikada yerini Zirkzee'ye bıraktı.

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Yedekler ve teknik direktör

Ayden Heaven - 4/10

Topsuz oyunda çok çalıştı ve maçın orta bölümünde hücum bölgesinde bir şeyler üretmeye en yakın isim gibi göründü. Son hamlelerden biri olarak 83. dakikada yerini Zirkzee'ye bıraktı.

Joshua Zirkzee - 8/10

Oyuna sonradan girip kusursuz bir etki yarattı. 83. dakikada sahaya çıktı ve 92. dakikada fileleri bularak geri dönüşü başlattı. Ceza sahasındaki fiziksel varlığı, Villa savunmasının odağını değiştirdi.

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Patrick Dorgu - 8/10

Maçın kahramanıydı. 66. dakikada oyuna girdikten sonra Zirkzee'nin golünün asistini yaptı, ardından 96. dakikadaki dramatik beraberlik golünü kendisi attı. Geriye dönüp bakıldığında, oyuna alınması taktik açıdan isabetli bir hamleydi.

Shea Lacey - 6/10

Kanatlara taze güç katmak için son bölümde oyuna girdi ve geç gelen golleri hazırlayan baskının sürmesine yardımcı oldu.

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Mason Mount - 6/10

Yerini aldığı oyunculara kıyasla hücum bölgesine daha fazla enerji kattı ve son 20 dakikada Villa'nın kendi yarı sahasına çekilmesine yardımcı oldu.

Michael Carrick (Teknik direktör) - 5/10

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Maça başladığı savunma düzeni felaketti ve rekor düzeyde kötü bir başlangıca yol açtı. Ancak yaptığı oyuncu değişiklikleri, özellikle Dorgu ve Zirkzee'yi oyuna alması, geri dönüşü doğrudan sağladı. Alınan bir puana rağmen üzerindeki yoğun baskı sürüyor.