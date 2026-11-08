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FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLAGetty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

Manchester United oyuncu puanları: Aston Villa karşısındaki sekiz gollü nefes kesen maçta çılgın geri dönüşe Bruno Fernandes öncülük etti

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Manchester United, Old Trafford'da Aston Villa karşısında kâbus gibi bir başlangıcın ardından toparlanarak sıra dışı bir maçta 4-4 berabere kaldı. 4-2 geriye düşen Michael Carrick'in takımına bir puanı, Joshua Zirkzee ve Patrick Dorgu'nun maçın sonlarında attığı goller getirdi.

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Old Trafford, Premier League döneminin en istikrarsız performanslarından birine sahne oldu. Manchester United ile Aston Villa, savunmadaki zaafların ve bireysel direncin belirlediği maçta sekiz golü paylaştı. Alysson Edward ve Nicolas Jackson, hareketsiz kalan savunma hattından yararlanınca United, ilk dört dakika içinde iki gol geriye düşerek istenmeyen bir kulüp rekoru kırdı. Bruno Fernandes penaltıdan attığı golle ev sahibi ekibin umutlarını kısa süreliğine canlandırdı. Ancak Youri Tielemans'ın golü ve John McGinn'in penaltısı, maçın United için artık kurtarılamayacağı izlenimini yarattı.

Ancak Michael Carrick'in ikinci yarıda yaptığı taktik değişiklik sonunda meyvesini verdi. Leon Goretzka, Villa'nın dördüncü golünü atsa da United'ın son bölümdeki baskısı sonuç getirdi. Joshua Zirkzee'nin 92. dakikadaki golü, heyecan dolu bir finalin önünü açtı. Patrick Dorgu, uzatma dakikalarının altıncı dakikasında dramatik beraberlik golünü kaydetti. Alınan bir puan United'ın itibarını kurtarsa da savunmaya ilişkin veriler, takımın yoğun baskı altında yapısal bütünlük sağlamakta zorlandığını gösteriyor.

Kaleci ve savunma

Senne Lammens - 4/10

İlk dört dakikada iki gol yiyen genç kaleci için zor bir öğleden sonraydı. Önündeki savunmanın bir bütün olarak dağılmasından tek başına sorumlu tutulamaz. Ancak tedirgin savunma hattını sakinleştirecek güven veren bir duruş sergileyemedi. Kaleyi bulan altı şutla karşılaşmasına rağmen maçı yalnızca üç kurtarışla tamamladı.

Noussair Mazraoui - 5/10

FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLAGetty Images

Tielemans'ın golüne giden süreçte önemli bir rol oynadı, ancak umduğu şekilde değil. Skoru 2-2'ye getiren pozisyonda teknik olarak onun da katkısı kayıtlara geçti. Maatsen'ın kanattan yaptığı bindirmeleri durdurmakta zorlandı.

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Leny Yoro - 4/10

Genç oyuncu sahada zorlu bir sınav verdi ve Nicolas Jackson'ın fiziksel gücü karşısında zorlandı. İlk gollerdeki pozisyon alışında soru işaretleri vardı. İç sahada dört gol yiyen savunma hattını organize etmek için gereken tecrübeli oyuncu iletişimini de sağlayamadı.

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Harry Maguire - 3/10

Tecrübeli oyuncudan beklenen otoriteyi yansıtmayan bir performanstı. Maguire'ın da parçası olduğu stoper ikilisi, ilk yarıda defalarca kolayca geçildi. Kötü geçen ilk 45 dakikanın ardından devre arasında yerini genç Ayden Heaven'a bırakarak maçı erken tamamladı.

Diogo Dalot - 5/10

Kanatta hücuma bir miktar katkı sağladı ancak Goretzka'nın golünde pozisyonunu kaybetti. Carrick, sonucu kurtarmak için kanatta daha fazla hareketlilik ararken 66. dakikada onu oyundan aldı.

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Orta saha

Matheus Cunha - 6/10

Alışılmışın dışında daha geride oynadı ve savunma ile hücum arasında köprü kurmaya çalıştı. Çok sayıda başarılı pas yaptı ancak Goretzka ve McGinn'in ceza sahasına geç koşularını takip etmekte zorlandı.

Kobbie Mainoo - 6/10

Pres altında topu koruma becerisini zaman zaman gösterdi ancak maçın kaotik yapısı nedeniyle oyun uzun süreler boyunca orta saha üzerinden akmadı. Tielemans, McGinn ve Kamara'dan oluşan güçlü Villa üçlüsü karşısında oyuna her zamanki ritmini kazandırmakta zorlandı.

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Youri Tielemans - 7/10

Eski takımına karşı taktik açıdan sıra dışı bir maç oynadı. Topa sahipken etkiliydi ve devre arasından hemen önce skoru 2-2'ye getiren kritik golü attı. İkinci yarıda etkisi azaldı ve 66. dakikada oyundan alındı.

Hücum

Bruno Fernandes - 8/10

Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

Takımın itici gücüydü. 16. dakikada penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirdi ve son bölümdeki baskının mimarı oldu. 96. dakikadaki beraberlik golünün asistini yaparak United'ın büyük bir mücadeleyle sahadan bir puanla ayrılmasını sağladı.

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Amad Diallo - 5/10

Ian Maatsen karşısında belirgin bir etki yaratmakta zorlandı. Driplingleri her zamanki kadar etkili değildi. United daha doğrudan bir oyuna yönelirken 66. dakikada yerini başka bir oyuncuya bıraktı.

Bryan Mbeumo - 6/10

Topsuz oyunda çok çalıştı ve maçın orta bölümünde hücum bölgesinde bir şeyler üretmeye en yakın isim gibi göründü. Son hamlelerden biri olarak 83. dakikada yerini Zirkzee'ye bıraktı.

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Yedekler ve teknik direktör

Ayden Heaven - 4/10

Topsuz oyunda çok çalıştı ve maçın orta bölümünde hücum bölgesinde bir şeyler üretmeye en yakın isim gibi göründü. Son hamlelerden biri olarak 83. dakikada yerini Zirkzee'ye bıraktı.

Joshua Zirkzee - 8/10

Oyuna sonradan girip kusursuz bir etki yarattı. 83. dakikada sahaya çıktı ve 92. dakikada fileleri bularak geri dönüşü başlattı. Ceza sahasındaki fiziksel varlığı, Villa savunmasının odağını değiştirdi.

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Patrick Dorgu - 8/10

Maçın kahramanıydı. 66. dakikada oyuna girdikten sonra Zirkzee'nin golünün asistini yaptı, ardından 96. dakikadaki dramatik beraberlik golünü kendisi attı. Geriye dönüp bakıldığında, oyuna alınması taktik açıdan isabetli bir hamleydi.

Shea Lacey - 6/10

Kanatlara taze güç katmak için son bölümde oyuna girdi ve geç gelen golleri hazırlayan baskının sürmesine yardımcı oldu.

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Mason Mount - 6/10

Yerini aldığı oyunculara kıyasla hücum bölgesine daha fazla enerji kattı ve son 20 dakikada Villa'nın kendi yarı sahasına çekilmesine yardımcı oldu.

Michael Carrick (Teknik direktör) - 5/10

Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

Maça başladığı savunma düzeni felaketti ve rekor düzeyde kötü bir başlangıca yol açtı. Ancak yaptığı oyuncu değişiklikleri, özellikle Dorgu ve Zirkzee'yi oyuna alması, geri dönüşü doğrudan sağladı. Alınan bir puana rağmen üzerindeki yoğun baskı sürüyor.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”
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