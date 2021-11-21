Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer’e yüklü bir tazminat ödeyecek

Watford karşısında alınan 4-1’lik yenilginin ardından kovulan Ole Gunnar Solskjaer’in Manchester United’dan alacağı tazminat ortaya çıktı.

Maçın ardından acil bir toplantı yapan Manchester United yönetimi, gece geç saatlerde Solskjaer’i takımdan gönderme kararı almıştı.

Premier Lig’de çıktığı son yedi maçta beş yenilgi alan İngiliz devi, şampiyonluk yarışının iddialı ekipleri Chelsea, Liverpool ve Manchester City’nin şimdiden bir hayli gerisine düştü.

Bir yıllık maaşını alacak

The Sun’da yer alan habere göre, Manchester United, Ole Gunnar Solskjer’e bir yıllık maaşına eşdeğer miktarda tazminat ödeyecek.

7.5 milyon sterlin’e tekabül eden bu miktar, Solskjaer’i Premier Lig’in en çok kazanan beşinci menajeri yapıyordu.

Yıllık maaşı Solskjaer’den daha yüksek olan dört isim; Pep Guardiola (Manchester City), Jürgen Klopp (Liverpool), Brendan Rodgers (Leicester) ve Marcelo Bielsa (Leeds).

Carrick kulübede, Zidane hedefte

Solskjaer’in yerini alacak isim belirlenen kadar takımı yardımcı antrenör Michael Carrick idare edecek. 2006-2018 yılları arasında Manchester United’da top koşturan Carrick’in, Villarreal ve Chelsea maçlarına takımın başında çıkması bekleniyor.

Takımın sahibi olan Glazer ailesi, takımın başında Real Madrid’in eski teknik direktörü Zinedine Zidane’ı getirmek istiyor. Zidane ile Cristiano Ronaldo’nun birlikteliği, Real Madrid’e üç Şampiyonlar Ligi zaferi kazandırmıştı.

Ancak basında yer alan söylentilere göre; Zidane’ın eşi İngiltere’de yaşamak istemiyor. Fransız teknik adam geçmişte de Premier Lig’de çalışma konusundaki isteksizliğini dile getirmişti.

Zidane için yapılan girişimlerin sonuçsuz kalması halinde ibre Leicester menajeri Brendan Rodgers’a çevrilecek. Bir dönem Liverpool’u da çalıştıran Rodgers, son yıllarda Leicester’a oynattığı futbolla alkış alıyor.