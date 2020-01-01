Manchester United, Odion Ighalo'nun kiralık sözleşmesini uzattı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, geçtiğimiz Ocak ayında Shanghai Greenland Shenhua'dan Odion Ighalo'yu kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
İngiliz ekip, sözleşmesi 31 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek Ighalo'nun sözleşmesinin 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılması önünde Çin temsilcisiyle anlaşmaya vardığını açıkladı.
Manchester United'ın 2021 yılının Ocak ayında satın alma opsiyonunu kullanma hakkı da bulunuyor.
İngiliz ekibin formasıyla 8 resmi maça çıkan 30 yaşındaki forvet, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.