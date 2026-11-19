Manchester United, ligdeki kötü gidişatı tersine çevirmek için yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino'ya ocak transfer döneminde destek vermeyi planlıyor. Transfer gündeminin başında savunma takviyeleri var. Fulham'dan Calvin Bassey ve Antonee Robinson ile Everton'ın stoperi Jarrad Branthwaite değerlendiriliyor.

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Yönetim, ligdeki kötü başlangıca çözüm arıyor

Sky Sports News'e göre Old Trafford yönetimi, yaz transfer döneminin ardından kadro derinliğinin yetersiz kaldığını kabul ederek bu kış sol bek, stoper ve forvet mevkilerini güçlendirmeye hazır. Transfer planları, Manchester United'ın son 40 yıldaki en kötü lig başlangıcının ardından geçen hafta görevden alınan Michael Carrick döneminde hazırlanmıştı. Nihai hedeflerin belirlenmesi için önümüzdeki haftalarda Pochettino'ya danışılacak.

Savunma arayışında sol ayaklı oyuncular öne çıkıyor

Habere göre Manchester United, Lisandro Martinez'in sözleşmesinin son yılına girmesi nedeniyle sol ayaklı bir stopere öncelik veriyor. Martinez'in sözleşmesinde 12 aylık uzatma opsiyonu bulunsa da kendisine yeni şartlar sunulması beklenmiyor. Fulham'ın 26 yaşındaki savunmacısı Bassey, takımının yaşadığı zorluklara rağmen etkileyici bir performans sergiledi. Sözleşmesinin bitimine altı ay kalan oyuncu için kulübün uzatma opsiyonu da bulunuyor. Ancak Fulham Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, onu dünyanın en iyileri arasında görüyor ve sözleşmesinin uzatılmasını istiyor. Everton ise uzun süredir hedefte olan Branthwaite konusunda daha güçlü bir konumda. 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2030'a kadar sürüyor. Manchester United'ın 2024'te yaptığı ve 50 milyon sterline ulaşan iki teklif sonuçsuz kalmıştı.

Manchester United'ın yazın orta saha transferlerine ağırlık vermesinden bu yana beş oyuncunun zorlandığı sol bek mevkisi için yayın kuruluşu, Fulham'ın 29 yaşındaki oyuncusu Robinson'ın hâlâ takip edildiğini belirtiyor. Robinson, Pochettino ile ABD'de birlikte çalışmıştı. Barcelona'dan Alejandro Balde, şartların tüm taraflara uyması hâlinde yeniden gündeme gelebilir . Manchester City'den Rayan Ait-Nouri hedefler arasında değil; Newcastle'dan Lewis Hall ise daha uzun vadeli bir seçenek olmaya devam ediyor.

Sesko'nun sakatlığı hücumda arayışı başlattı

Sky Sports News ayrıca Manchester United'ın, asıl 9 numarası Benjamin Sesko'nun en az ocak ayına kadar forma giyemeyecek olması nedeniyle forvet takviyelerini değerlendireceğini aktarıyor. Manchester United, aradan önceki son iki maçında yedi gol atsa da hücumda fiziksel gücüyle öne çıkan bir hedef oyuncunun eksikliğini hissetti. Leeds United forveti Dominic Calvert-Lewin'e ilgi duyulmuştu ancak oyuncunun Elland Road'da kalması muhtemel olduğu için teklif yapılması beklenmiyor.

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Uzun süreli sakatlıklar ve Pochettino'nun kadrosunu değerlendirmek için zamana ihtiyaç duyması nedeniyle çok sayıda ayrılık olası görünmüyor. Ancak Joshua Zirkzee, İtalya'dan ilgi görmeye devam ediyor. Uygun bir teklif gelmesi ve yerine bir oyuncu bulunması hâlinde ayrılabilir.

Sözleşme kararları kadronun yeniden yapılanmasını zorlaştırıyor

Pochettino, ocak ayında yapılacak transferleri planlamanın yanı sıra Old Trafford'da sözleşmelerinin son altı ayına giren bazı deneyimli oyuncularla ilgili süreci de yönetmek zorunda. Kaptan Bruno Fernandes, Harry Maguire ve Luke Shaw'un sözleşmeleri sona yaklaşıyor. Manchester United'ın Fernandes ve Maguire'ın sözleşmelerinde 12 aylık uzatma opsiyonu bulunuyor. Kış aylarında yaşanacak olası ayrılıklar, kulübün transfer dönemi açıldığında Arjantinli teknik direktörün kadrosunu ne ölçüde güçlendireceğini belirleyebilir.