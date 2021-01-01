Manchester United Nuno Mendes transferi için Alex Telles'i teklif edebilir

Portekiz basını İngiliz devinin Bruno Fernandes'in önerisinin ardından Nuno Mendes'i transfer etmek için girişimlere başladığını öne sürdü.

Premier Lig'de lider Manchester City'nin 17 puan gerisine düşen ve önümüzdeki sezonu planlamaya başlayan Manchester United için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Portekiz basınının önde gelen gazetelerinden Record, United'ın, Sporting Lizbon'da oynayan genç sol bek Nuno Mendes'i transfer etmek istediğini öne sürdü.

Habere göre Nuno Mendes'in adı Manchester United'ın Sporting Lizbon'dan transfer ettiği ve takımın bu sezon ligde ikinci sırayı almasında büyük rol oynayan Bruno Fernandes'in kulübe yaptığı önerinin ardından gündeme geldi.

Portekiz ekibi Sporting Lizbon ise 18 yaşındaki oyuncu için kapıyı 34 milyon sterlinden açtı.

Telles takasta kullanılabilir

34 milyon sterlinlik bonservis bedelini düşürmeye çalışan Manchester United, sezon başında Porto'dan transfer ettiği ancak pek fazla forma şansı vermediği eski Galatasaraylı Alex Telles'i takasta kullanmayı planlıyor.

15 milyon euro karşılığında transfer edilen Telles, ligde sadece yedi maçta forma şansı bulmuştu.

Nuno Mendes bu sezon ne yaptı?

Genç yaşına rağmen Sporting Lizbon'un bu sezonki vazgeçilmezlerinden olan Mendes, bu sezon takımıyla 26 maça çıkarken, bu maçların 25'ine ilk 11'de başladı.

Gösterdiği üst düzey performansla Portekiz A Milli Takımı'na da çağrılan Mendes, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki üç maçta da milli formayı giydi.